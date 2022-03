Liberec rozhodně není favoritem, v této sérii může jenom překvapit. „Základem bude kvalitní obrana. Musíme se pokusit odehrát podobné utkání, které jsme sehráli proti Plzni doma,“ hlásí Karel Vrabec, trenér futsalistů FTZS Liberec.

V základní části doma Liberec prohrál 1:4, v Plzni však vyhořel, když si odvezl potupných dvanáct branek. První utkání play-off se hraje v pátek 18. března od 20 hodin v Plzni.

Liberec zakončil základní část na sedmém místě. Jste spokojený?

Naším cílem bylo umístění do šestého místa. Nakonec jsme tím dobrým závěrem urvali sedmou příčku. Dohnali jsme tak ztráty ze začátku sezóny. Myslím si, že můžeme být s touhle částí sezony spokojeni.

Co se vám povedlo a na co jste naopak nebyl vůbec pyšný?

Pracujeme na to, abychom dávali více branek. Špatně řešíme přečíslení. Taky mě mrzeli hodně vysoké porážky proti Plzni a Chrudimi. Takovým debaklům se prostě musíme vyvarovat.

V play-off vás čeká Plzeň. Mohli jste ale také mít Chrudim, nebo Teplice. Co je pro vás lepší?

No, rozhodně jsme nechtěli Chrudim. Trochu jsem si přál Teplicemi, proti kterým jsme odehráli dva dobré zápasy. S Plzní jsme třeba doma odehráli taky dobré utkání, ale u nich jsme zase propadli. Ve finále to je ale vlastně jedno.

Jak na Plzeň, která je obrovským favoritem?

Rozhodně pevná obrana. Musíme mít dobrý bránící blok. Je nutné navázat na náš domácí zápas proti Plzni. Musíme prostě makat a věřit, že nám bude přát i to potřebné štěstíčko.

Budete mít v pátek k dispozici kompletní kádr?

Bohužel, náš tým bude trochu okleštěný. Tři kluci nám odjeli s reprezentací U 19. Hlavně Adam Knobloch nám bude chybět. V devatenácti letech je to super hráč a výborný člověk. Kvůli zranění bude chybět Žampach a Žoček. Na druhou stranu máme hodně hráčů. Teď dostanou možnost jiní, aby se ukázali v nejlepší fázi celé sezony.

Chystáte nějaký rituál?

To ne. Když jsem přišel do Liberce, něco jsem vymýšlel. Něco se chytlo, něco ne. Pokud se vyhrává, tak dané rituály nemusíte měnit.

Teď odbočíme. První ligu zachránila Česká Lípa. To jste rád, ne?

Asi no. Určitě je lepší jezdit do Lípy, než do Brna a Českých Budějovic. Navíc proti Démonům je to regionální derby, které je vždy vyhecované.