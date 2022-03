Půlroční obouchávanou střídají opravdové bitvy. Kdo s koho. Play off. SKST Liberec nemohl narazit na zvučnějšího soka. HB Ostrov zaškobrtl za poslední dva roky v Česku pouze třikrát. A ve všech případech by se to dalo označit jako překvapení. Trio Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov a Michal Obešlo totiž dlouhodobě prokazuje tu nejvyšší kvalitu. „Když se vám podaří jednoho porazit, obvykle to doženou ostatní. Na české poměry v podstatě nemají slabinu,“ ví i Michal Blinka.