Ve 14 hodin byl společným startem zahájen hlavní závod – Ořešník. Celkem patníctičlenné pole žen a mužů vyrazilo s povinnou zátěží (ženy 7,5 kg, muži 15 kg) po červené značce na horu Ořešník a jejich úkolem bylo zvládnout pětikilometrový výběh a seběh v co nejkratším čase.

Tři nejrychlejší muži hlavní disciplínyZdroj: Archiv pořadatelůJako první protrhl cílovou pásku Petr Schneider (43 let) z Liberce, takže se stal vítězným časem 52:20 Hejnicmanem 2022. Na druhém místě se umístil časem 54:52 Jiří Bernat (19 let) z Ferdinandova a jen o pár sekund později přiběhla jako třetím Klára Matznerová (33 let) z Liberce. Po ní dorazil Jan Matzner (35 let) z Liberce a výkonem 56:56 se umístil v mužské kategorii na třetí příčce. Z žen byla časem 54:59 nejrychlejší Klára Matznerová, jako druhá se umístila Veronika Fischerová (27 let) z Bílého Potoka. Její čas měl hodnotu 57:24. Na třetí stupeň vystoupala Šárka Stanovská (33 let) z Ferdinandova, která trať zvládla za 1:01:49. Dosavadní rekord Zuzany Kocumové výkonem 41:33 z roku 2015 se tedy překonat nepodařilo.

Po doběhu posledního závodníka se na hejnickém náměstí konalo vyhlášení vítězů, kde ti nejlepší v jednotlivých závodech převzali z rukou pořadatelů: Jany Kuhnové, Štěpánky Novákové, Míši Ederové, Martina Ježka a Pavla D. Vinkláta nejen putovní ceny, ale i praktické věcné ceny, které závodníkům coby podporovatelé akce věnovali: Město Hejnice, Kateřina Zemanová z restaurace U Tetřeva (poukaz na občerstvení), Klub turistů Hejnice (víkendový pobyt pro dvě osoby na Hubertce), Direct Alpine (outdoorové oblečení), Řeznictví a uzenářství Klouček Raspenava (buřtový věnec), nakladatelství Knihy 555 Liberec (výpravné publikace), Pekařství M + S Hejnice (občerstvení). Všichni závodníci si jako upomínku odnášeli diplomy a účastnické listy vytvořené grafikem Petrem Bímou z Pekla.

Hejnicman 2022 pak z pohledu statistiky uvádí, že nejmladším účastníkem se stal devatenáctiletý Jiří Bernat z Ferdinandova a nejstarším sedmapadesátiletý Miloslav Mencl z Prahy, který byl současně závodníkem nejvzdálenějším.

Na Hejnicmana navázal od 19 hodin v místním kině 2. ročník přehlídky outdoorových filmů Libereckého kraje – Hejnicfilm 2022. Po projekcích několika krátkých filmových dokumentů zhlédlo víc jak šest desítek diváků celovečerní film K2 vlastní cestou, který zachytil úspěšné zdolání této druhé nejvyšší hory světa Klárou Kolouchovou v roce 2019. Poté následovala s naší nejúspěšnější horolezkyní Klárou Kolouchovou, která má kontě má čtyři osmitisícovky: Čo Oju, Mount Everest, Kančendženga, K2. Beseda se díky diváckým dotazům protáhla do pozdních nočních hodin.

Pořadatelé již ohlásili, že následující 11. ročník Hejnicmana 2023 a 3. ročníku Hejnicfilmu se uskuteční v sobotu 14. října 2023.



Pavel D. Vinklát, ředitel závodu a dramaturg přehlídky