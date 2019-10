Mezi ženami byla jasně nejlepší Marcela Rambová (1:47:57). Na kratší trase na 12 kilometrů překvapivě dominoval jizerský vytrvalec Robert Heczko, který zvítězil v čase 43:31. Nejlepší ženou na této kratší distanci pak byla českolipská rodačka Tereza Hrochová (48:11), které patří nový rekord závodu. Všichni čtyři vítězové se museli popasovat s náročným počasím – déšť, bláto, sychravo a kluzká trať.

Vít Pavlišta potvrdil svou celoroční dominanci v domácí špičce. Skvěle se připravil a vládl také doma v Liberci, kde si těžké, ale sladké vítězství náležitě vychutnal. „Mohlo to být dnes i těžší. Běžel jsem si své tempo a neměl jsem s kým závodit. Záleželo na mně, jak těžké si to udělám,“ uvedl vítěz 23kilometrového klání Vít Pavlišta a dodal, že déšť a bláto trasu ještě ztížily. „Nahoře bylo docela zima, foukalo, povrch byl zároveň dost kluzký a bahnitý. Určitě to byly těžší podmínky než vloni,“ říká borec, jemuž se letošní sezona vydařila.

Závody RunCzech, do nichž zasáhl, buď vyhrál jako nejlepší Čech, nebo je ovládl celkově. „Letos se mi vážně zadařilo. Očekával jsem, že půlmaratony budu běhat lépe a žádný skvělý čas jsem tam nezaběhl, ale maraton byl skvělý a „desítka“ také. Takže jsem spokojený.“

Za Pavlištou doběhl jako druhý v pořadí Karel Splítek v čase 1:33:18. Třetí místo si také s velkým náskokem zajistil David Vaněk (1:34:58).

Ohromnou radost měl v cíli 12kilometrového mužského závodu Robert Heczko. Jizerský běžec navzdory rozbahněné trati nasadil velmi rychlé tempo, předstihl svého největšího soupeře Ondřeje Fejfara a v čase 0:43:31 vybojoval vítězství. „Jsem vážně spokojený, počasí bylo skvělé a mně se běželo parádně. Mám rád, když je zima, dobře se mi pak dýchá. Takže si dnes všechno sedlo,“ řekl nadšený Heczko.

Druhý Ondřej Fejfar (46:58) doběhl do cíle šťastný, ale vysílený. Nachlazení mu tentokrát obhajobu zlata z loňska znemožnilo. „Necítím se po nemoci ještě v pohodě, takže jsem od začátku běžel s drobnou rezervou. Když jsem viděl, že Robert Heczko běží rychle, tak jsem ho pustil před sebe a šel si na druhé místo,“ líčil po doběhu.

Na dámské „dvanáctce“ kralovala elitní česká závodnice Tereza Hrochová. V cíli se její čas zastavil na hodnotě 0:48:11, na další v pořadí měla ohromnou rezervu a ještě vylepšila traťový rekord závodu o 5 minut. „Vůbec jsem si nehlídala čas, jen jsem sledovala své tempo a dnes se mi běželo velmi dobře. Na trati to bylo krásně, líbila se mi, a vyhrála jsem, takže jsem moc ráda,“ říkala nadšeně vítězka.

O druhé místo se strhl boj. Nakonec ho pro sebe urvala Petra Hynčicová z Dukly Liberec (0:54:50) a na třetí místo odsunula Lujzu Slavíkovou (0:54:57).

