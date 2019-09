„Vypadá to perfektně, mohl by to být rychlý závod. Chtěl bych běžet kolem hodiny a pěti minut,“ řekl před sobotním půlmaratonem v Ústí nad Labem liberecký vytrvalec Vít Pavlišta, který dorazil i s celou rodinou.

Na startu chybí váš kamarád a největší rival Jiří Homoláč. Co to pro vás znamená?

Pro mě se nic nemění, pořád se budu snažit běžet, co nejrychleji umím. Doufám, že se vytvoří rychlá skupinka, se kterou se kousek vyvezu. Musím si ještě nastudovat startovku, kdo běží a jaké časy se budou snažit držet. Podle toho se rozhodnu, jak závod rozběhnu.

Letos se závodu neúčastní afričtí běžci, kterých jste se mohl alespoň v úvodu závodu držet.

Dá se jich držet, ale je to tak trochu sebevražda, takže to většinou nedělám. Pro mě je evropská konkurence lepší v tom, že ti kluci jsou mi tím tempem bližší a líp se spolupracuje než s Afričany.

Na jaké umístění si troufáte, když chybí Afričané?

To netuším. Až si nastuduju startovku, tak budu moudřejší. Teď si to netroufám odhadnout.

Tak na jaký čas si věříte?

Chtěl bych běžet kolem hodiny a pěti minut, když by se zadařilo.

Takže byste chtěl pokořit tři roky starý osobní rekord 1:05:09?

Ano, s čímkoliv pod tento čas budu spokojený.

Počasí by mělo být ideální…

Zatím to vypadá perfektně. Jestli to vydrží, bezvětří, sluníčko… tak by to mohl být rychlý závod.

Ústí si vysloužilo přezdívku „ferrari mezi půlmaratony“. Sedí to?

Jsem tady asi počtvrté a je to opravdu rychlý závod. Trasa je rychlá, termín je dobrý. I to podzimní počasí bývá většinou klidnější. Nebývá větrno a teplota bývá dobrá. Občas tady i trochu sprchlo, což mám rád. Je to tu dobré.

Chabowski vyhlásil útok na evropský rekord závodu

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, závod oceněný zlatou známkou IAAF a devátá akce letošní RunCzech sezony, přivítá ve svém 9. ročníku mimo jiných polské běžecké hvězdy i kvalitní britské obsazení v závodě žen. Polák Marcin Chabowski je žhavým kandidátem na vítězství mezi muži.

Chabowski se pokusí vymazat Lashynův evropský rekord závodu Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Letos už má za sebou půlmaratony v Gdyni a Bialystoku, kde zaběhl solidní časy. Současný osobní rekord (1:02:24) někdejšího juniorského mistra Evropy ve steeplechase je však o mnoho lepší než dosavadní ústecké evropské maximum Dmytro Lashyna. „Myslím, že bych mohl mít dobrý výsledek,“ řekl Marcin Chabowski před závodem a je odhodlaný překonat Lashynův čas 1:04:06. „Bude velmi důležité, jak se budu cítit v den závodu, ale jsem připravený běžet čas kolem 1 hodiny a 3 minut,“ vyhlásil útok na evropský rekord závodu.