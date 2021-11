Liberečtí začali na jihu Čech skvěle. Do vedení je dostal Benek, domácí Benát si pak dal vlastní branku a hosté měli dvoubrankový náskok. Domácí snížili, ovšem Benek po půl hodině hry svou druhou trefou v zápase zvýšil na 3:1. Dynamo nesložilo zbraně a díky Benátovi a Peckovi bylo ve 34. minutě vyrovnáno.

Remízu odmítl v čase 38.14 Pavel Bína, který díky skvělému prvnímu doteku propálil brankáře Beránka a vystřelil Liberci čtvrté vítězství v sezoně.

„V Budějovicích jsme do tohoto zápasu ještě nevyhráli a přesně to jsme tam jeli zlomit. Měli jsme výborný vstup do utkání, což nás uklidnilo a celý první poločas jsme dohráli s velkým klidem. Ve druhém poločase trochu opadla naše aktivita a zatáhli jsme se spíše do obrany. Soupeř si vypracoval několik šancí, ale nám se je díky obětavosti podařilo ubránit. Poté jsme trestali do prázdné branky a z protiútoků. Je to pro nás velmi cenné vítězství,“ pochvaloval si Jakub Dlask, liberecký brankář.

„Odehráli jsme jedno z nejlepších utkání, bohužel opět se šťastným koncem pro soupeře. Troufnu si říct, že nevyhrál lepší. Začali jsme sérii zápasů bohužel porážkou, ale věřím, že už v následujícím týdnu protrhneme neúspěšnou sérii a zvítězíme,“ má jasno Ondřej Pouzar, futsalista Českých Budějovic.

Liberec hraje další utkání v pátek v Mělníku.