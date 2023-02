Liberečtí judisté závodili v pěti z 15 váhových kategorií, včetně té nejobsazenější do 66 kilogramů, kde se prosadili jak Vít Vostřel, který bohužel zakázanou technikou přišel o možnost zasáhnout do medailových zápasů, tak i Josef Martinka, kterému se dařilo a vybojoval stříbrnou medaili.V kategorii do 50 kg další medaili, a to bronz, vybojoval Adam Honzák.

O největší úspěch pro liberecký JudoClub se postarali závodníci ve váhové kategorii do 73 kg, ze které Patrik Javůrek získal bronz a Kristián Kučera zlato. Díky tomuto úspěchu získal klub po 8 letech opět titul Mistra České republiky v dorostenecké kategorii.