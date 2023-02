Brandýsek zatím v sezóně tápe a je přikován na předposledním místě bez vidiny nějakého posunu. Pomyslná deka ležela na Středočeších už od úvodních chvil zápasu i v Liberci. Pampuch nechtěl připustit žádné překvapení a hned v 1. minutě otevřel účet utkání Mečíř. Tato branka domácí uklidnila a v rozmezí 5. - 7. minuty de facto rozhodli. Pampuch totiž vstřelil rychlé čtyři branky a rázem to bylo 5:0. Brandýsku to samozřejmě na psychice nepřidalo, ale i tak korigoval. Na jeho trefu vzápětí odpověděl Mazánek. Do šaten se šlo nakonec za stavu 6:2 pro domácí, jelikož se před konečným hvizdem stihl trefit hostující střelec Eraković. Do druhé půlky již rozhodnutého zápasu se trenérský štáb Pampuchu rozhodl udělat nějaké personální změny. První dvě minuty poločasu přinesly po jedné brance na každé straně. Brandýsek se také snažil o hru power-play, ale k vážnějším šancím nebo dokonce zdramatizování zápasu tato snaha nevedla. Naopak to byl Pampuch, který opět navýšil rozdíl ve skóre a od 30. minuty se utkání dohrávalo spíše z povinnosti. Domácí přidali ještě další branky a dali týmu z Kladna nepopulární „desítku". Liberecký tým si po několika zápasech s chutí zastřílel a dostal se na metu 28 bodů.

Branky: Hybner 2, Čermák 2, Průcha 2, Wanacki, Mečíř, Mazánek, vlastní – Toman 2, Eraković. Pampuch: Vik – Hybner, Gasquez, Mazánek, Wanacki, Průcha – Lochman, Mečíř, Čermák, Částek.

Arsenal Benešov - Liberecké Gazely 8:1 (4:0)

Gazelám se ve druhé polovině soutěže na venkovních palubovkách nedaří. Svoji slabou formu mimo Liberec prokázaly i v Benešově. Domácí Arsenal se ještě nevzdal naděje soutěž vyhrát a k utkání přistoupil se vší vážností. Hned první šance domácích skončila za zády libereckého brankáře. Gazely opticky ve hře soupeři stačily, nicméně k šancím to nevedlo. Naopak Arsenal se na dostřel brány dostával velice často a hosté chvílemi nevěděli, kde jim hlava stojí. Nepřesnosti v rozehrávce Gazel znamenaly to, že domácí celek nasázel do poločasu další tři branky a utkání prakticky rozhodl. Liberci nevycházelo vůbec nic a ani nastavení v hlavách nebylo podle všeho dobré – první poločas na Gazelách zanechal velký šrám. Druhý poločas byl vlastně kopií toho prvního, hosté se na všechno hodně nadřeli, naopak na Benešovu byla vidět lehkost a radost ze hry. Po pěkných akcích domácí navyšovali skóre. Alespoň čestný úspěch přibalil Liberci na dlouho cestu domů Gschwentner, který benešovskému brankáři zkazil radost z čistého konta. Liberečtí na překvapení nedosáhli a klesli na 5. místo v tabulce. Šance na senzačním medailovém umístění je pryč a nyní se musejí spíše koukat pod sebe, aby uhájili pozici v první polovině tabulky.

Branky: Rataj 2, Novotný 2, Čipera, Kouklík, Senft, vlastní - Gschwentner. Gazely: Lukeš – Rajchman, F. Henzl, Pokorný, Kordík, Drzymala – P. Henzl, Abrahám, J. Moc, Gschwentner.

V předposledním kole se Gazely představí naposledy v sezóně doma, na palubovce liberecké Home Credit Arény přivítají poslední Reas Českou Lípu. Zápas se odehraje v neděli 26. února od 18 hodin. Pampuch ještě šanci na medaili má, ale čistě teoretickou. O body se pojede poprat už v pátek 24. února, kdy ho přivítá pražská SAPA.