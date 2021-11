Pabiška je členem slovenského Jantar Teamu, v jehož barvách absolvoval letošní Dakar 2021 v Saudské Arábii. Na rozdíl od minulého ročníku ale pojede nově na motorce Husqvarna 450. „Je to prakticky stejná motorka jako KTM, jen má jinou barvu,“ přiznal novinku „Pába“. „Hned po skončení Dakaru 2021 jsme si sedli a dohodli, že pojedeme spolu znovu,“ podotkl.

V týmu majitele Jána Miloně opět pojede nejtěžší třídu Original by Motul, což je soutěž bez asistence a pomoci mechaniků. V minulém Dakaru byl v této kategorii čtvrtý, celkově v motocyklech mu patřilo 30. místo. „Chci bojovat ve své třídě o bednu. Motorka je připravená top a také věřím, že mě bude štěstí snad trochu nakloněno, že nebudou se strojem problémy a nebudu mít nějaké pády. Jsem připraven kousat,“ poznamenal liberecký jezdec.

Pabiška se Dakaru zúčastnil od roku 2007 dvanáctkrát, z toho jednou jako navigátor. Má 100% dojetí Dakarů a v roce 2014 se mohl radovat z celkově 14. místa.

V Jantar Teamu by měl 44. ročník světoznámé soutěže jet společně Original by Motul s kolegou Ivanem Jakešem. „Ale v naší kategorii Malle Moto jsme všichni kámoši a vzájemně si pomůžeme. Pojede také Milan Engel z Jablonce, takže věřím, že si budeme pomáhat,“ uvedl Pabiška.

Přes covidové opatření toho Pabiška letos najezdil dost, proto je připraven velice dobře. „Absolvoval jsem plno akcí, skončil jsem s ježděním minulý měsíc. Poslední dva měsíce jsem navíc měl každý víkend závody, buď enduro nebo cross-country. Prostě jel jsem, co se dalo,“ potvrdil.

Pabiška má od pořadatelů přiděleno číslo 32, minule měl 37. „Zajímavé, že minulý vítěz má vyšší číslo než já 39. Asi mě dali žolíka, protože byla moje sezona bohatá a dobrá. Pořadatelé to všechno sledují a asi proto mě postrčili dopředu,“ vysvětlil účastník Dakaru, kterého v těchto dnech čeká cesta do francouzského přístavu Marseille, kde bude přejímka stroje a jeho nalodění. „Je to pro mě součást závodu, taková první etapa,“ přiznal.

Pabišku čeká ještě soustředění u Hodonína s motocyklem KTM 690. „Ten mě zapůjčil pan Kubíček a 14 dní s ním budu trénovat. Navíc se budu dusit v hyperbarickém stanu. Končím přípravu čtyři dny před Vánoci, abych stihl nakoupit dárky…,“ směje se jezdec.

Akce Dakar 2022 se bude konat ve dnech 2. 14. ledna 2022. Bude to potřetí, co Saúdská Arábie hostí auto moto elitu s podporou Saúdské automobilové a motocyklové federace.

Odstartuje se v neděli 2. ledna v Háilu a po dvanácti etapách je cíl v pátek 14. ledna v Džiddě. Odpočinkový den je 8. ledna naplánovaný v Rijádu.