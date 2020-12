Saúdská Arábie, hostitelská země Rallye Dakar, pozastavila veškeré mezinárodní cestování kvůli narůstajícím obavám z nového kmene COVID-19. "Všichni Češi letíme charterovým letem, takže máme naštěstí výjimku. Každopádně nás ale karanténa na hotelu nemine. Proto letíme tak brzy," tvrdí liberecký jezdec.

Poslední dny před odletem již tolik netrénoval. "Cítil jsem se přetrénovaný. Ne, že bych ležel jen na gauči, ale nedával jsem si až tolik zabrat. Spíš jsem se věnoval papírováním, tak jako vždy před koncem roku. Licence, pojištění, doktoři a dárky pro sponzory," potvrdil jezdec s číslem 37 na Dakaru.

Pabiška pojede spolu s Rudolfem Lhotským na motorkách KTM 450 Rally Replica v kategorii malle moto - Original by Motul. To znamená, že se budou muset obejít bez jakékoliv asistence mechaniků a k dispozici budou mít pouze to, co si před závodem naloží do jedné plechové bedny a příruční tašky, jejichž přepravu mezi bivaky zajišťují pořadatelé Dakaru. „Je to stoprocentně nejtěžší třída na Dakaru, kde můžu využít své zkušenosti z předchozích ročníků. Bude to těžké i psychicky, protože v týmu máte vždy podporu svého mechanika a lidí okolo, ale i proto na to budeme s Rudou dva a budeme se podporovat,“ říká Pabiška.

Oba závodníky čeká řada novinek. Ani jeden z nich ještě nestartoval na Blízkém východě a zvykat si budou na airbagové bezpečnostní vesty. „Zkušenosti, které jsme měli z předchozích Dakarů s oblečením, jsme museli totálně přehodnotit a pustit se do vývoje nové bundy. Vše jsme museli sladit s novým elektronickým typem offroad vesty, která vychází z modelu známého třeba z MotoGP. Nebylo to snadné, protože teprve během roku procházely vesty továrním vývojem,“ přibližuje situaci Pabiška. „Na přípravu bylo opravdu málo času, ale díky spolupráci s Bikers Crown ČR se nám podařilo najít optimální řešení. Každopádně doufáme, že v závodních podmínkách nebudeme vesty vůbec potřebovat,“ uvádí zkušený jezdec, který na Dakaru rozhodně nechce propadnout. „Konkurence bude veliká. Sice to je třída pro amatéry, kteří jedou tzv. jen s baťůžkem, ale minimálně pět jezdců jsou obrovský profíci. Ta třída rozhodně není nějaká méněcenná, ale podle mě bude kvalitou soupeřů tou nejtvrdší,“ říká Pabiška.

Blížící se 43. ročník Rallye Dakar se pojede na území Saudské Arábie ve dnech 3. - 15. ledna s počtem pěti set účastníků. Startovní listina bude mít 295 vozidel, nejméně od roku 1997. Trasa bude mít celkem 7646 kilometrů, které jsou rozděleny do 12 etap, z toho je 4767 km měřených.

David Pabiška na Dakaru startoval jedenáctkrát, desetkrát na motocyklu a jednou jako navigátor v kamionu. Na Dakaru debutoval v roce 2007 a stihl tak poslední africký ročník. Největšího úspěchu na motorce dosáhl roku 2014, kdy dojel osmnáctý. Navíc všech jedenáct ročníků dokončil. Předloňský ročník musel kvůli operaci vynechat, v minulém byl mechanikem u kamionu Big Shock Racingu.