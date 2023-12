VIDEO: Ostrava? To bude těžká písemka, ví trenér rozjeté liberecké party Klásek

Poslední tři zápasy zvládli na extraligové scéně bravurně. Tři výhry je katapultovaly do lepší poloviny tabulky. Liberečtí stolní tenisté dělají fanouškům i trenérovi Marku Kláskovi, který se SKST před sezonou ujal, radost. „Zatím jsem spokojen, vyhráli jsme, co jsme měli a s lepšími kluby bojovali až do konce,“ řekl bývalý mistr republiky a trenér mládežnické reprezentace Marek Klásek, jehož svěřence čeká dvouzápasová ostravská mise.

Marek Klásek | Video: www.youtube.com