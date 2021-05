Akce, která má řadu nej a přijde na miliony, rozbije svůj hlavní stan u Máchova jezera. „Bojujeme s různými překážkami, ale šampionát se uskuteční,“ říká předseda organizačního výboru Jan Picek.

Až budete na začátku července řešit, co za program si pustit v televizi, objeví se před vámi i možnost v podobě orientačního běhu. Mezi cyklistickou Tour de France a fotbalovým Eurem uvidí diváci to, jak se ti nejlepší z nejlepších popasují s tratěmi v prostředí Kokořínska a Jizerských hor. A do toho ještě absolvují sprinty, třeba v Terezíně.

Mistrovství světa se do Česka vrátí počtvrté v historii, ale asi v nejbláznivější době. Samozřejmě za to může pandemie koronaviru a nejrůznější s tím spojená omezení.

Doprovodné závody pro veřejnost? Zrušeno.

Volný pohyb závodníků z ciziny? Kdepak, bublina.

Platí i sami závodníci

„Musíme si uvědomit, že jde o akci celosvětového významu. Je zapotřebí, aby všichni věděli, na čem jsou, a byla dána pravidla. Devadesát procent účastníků přijede ze zahraničí. Nelze tedy čekat do zahájení šampionátu,“ vysvětluje Picek.

Program MS v OB



3. července:

sprint Terezín



4. července:

smíšená štafeta Doksy



6. července:

krátká trať Smržovka



8. července:

štafety Heřmánky



9. července:

klasická trať Heřmánky

Zatímco v původních představách figurovaly velké arény pro několik tisíc diváků (tedy ještě větší než v roce 2008 při tolik úspěšném mistrovství světa na Hané), po zásahu koronaviru se řeší, zda má smysl se k přítomnosti fanoušků vůbec upínat.

Abyste to pochopili, orienťáci jsou komunita. Zapáleně fandí, ale ještě radši sami běhají. Ostatně kdo by nechtěl poznat terén, v němž probíhá boj o světové tituly? „Tohle ještě budeme řešit podle situace. Když nám úřady umožní pustit pár stovek diváků, udělali bychom i pro ně menší tréninkový závod,“ hlásí Picek.

Na druhou stranu, v případě akce za „zavřenými dveřmi“ se náklady na organizaci o něco zmenší. „Šampionát nás vyjde na 22 milionů korun,“ konstatuje funkcionář s tím, že do toho je promítnuto i pravidelné testování pořadatelů a závodníků.

Pomůže samozřejmě Národní sportovní agentura (dotace od státu). Zůstávají sponzoři (nekrátí podporu), a co je zajímavé, startovné platí i sami závodníci (respektive jejich národní svazy). „Takový je zvyk, tahle část tvoří asi osminu rozpočtu,“ tvrdí Picek.

Test s hvězdami, ale bez Britů

S blížícím se datem prvního závodu je čím dál víc živo. V dubnu uspořádali Češi kontrolní závod. Poznat specifický terén, to je pro ostatní reprezentace alfa a omega. Kdo mohl a dodržel všechny podmínky, přijel. „Ale třeba Britové nemohli, což je pro ně nepříjemnost. Podle výkladu, který nám ukázali, smějí vycestovat jen profesionálové, ti, co dělají olympijské sporty,“ říká Picek.

Akce proběhla ve skalních masivech nedaleko Dubé. A o kousek dál, na severním okraji Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, se v létě poběží nejtěžší, takzvaná klasická trať.

V překladu: muže čeká asi dvanáct kilometrů v extrémním terénu, kde je ukryto zhruba dvacet kontrol.