Po nedělní show na dohled Máchova jezera byla řeč o fanoušcích, neúspěšné pomstě Dánsku i čekání na medaili.

Ještě před samotným startem štafety se v české reprezentaci řešil jeden otazník. Neměl by dostat důvěru debutant Jakub Glonek, nejlepší Čech z úvodního dne v Terezíně? "Možná jsem trenérům trochu zamotal hlavu," líčil devátý muž ze sobotního sprintu.

Šedivý přiznal, že i tuhle variantu zvažovali: "Bylo to na stole, ale rozhodli jsme se pro zkušenější tým. Takový závod totiž potřebuje dlouhou několikadenní přípravu a na Jakuba by to byl moc velký skok."

Pojďme tedy štafetu zhodnotit. Kdo z té čtveřice vás nejvíce potěšil?

Musím říct, že mě ohromil finiš Terky Janošíkové, která nás posunula na páté místo. To byl nejsilnější moment dne. Porazit Britku, která je atletka, to bylo skvělé. Ukázala, že v ní můžeme mít do budoucna velký příslib na závěrečný úsek.

A další výkony?

Není toho moc, co bych musel vytknout. Jana Knapová si odběhla svoje, Miloš Nykodým nezklamal. Na druhou stranu, po druhé předávce už ta medaile visela jen v rovině nějakého zázraku. Vojta Král to neměl jak dohnat.

Přitom na třetím úseku to chvíli vypadalo nadějně, jenže pak se přiřítil Kasper Fosser, který vytáhl Nory na pódium.

Je neuvěřitelný, tady podal neskutečný výkon. Ukázalo se, že ani minuta nemusí být při sprintové štafetě nedostižné manko, navíc je fakt, že když finišují holky, pořád je to otevřené.

Jste spokojený? Zaslechl jsem, že cílem bylo umístění na velké bedně, což se povedlo…

Sám jsem byl na rozpacích, člověk vnitřně toužil po medaili, která nám chybí k úplné spokojenosti. Ale je to dobrý, slušný výsledek. Nakonec to asi musíme vzít.

Určitě si ale nemůžete stěžovat na atmosféru. Co jste říkal rachotu, který fanoušci udělali?

Já jsem s ním počítal. Lidé u nás mají orientační běh rádi. Vesměs přijedou sami běžci, pro které je to společenská událost, setkají se, pobaví. Takže i přes ty restrikce jsem věřil, že jich dorazí hodně. Na druhou stranu, ta kulisa je pro nás docela hendikep.

Jak to myslíte?

Diváci nás ruší od koncentrace. V orieňtáku potřebujete běžet hodně hlavou a tady na nás každý křičí (úsmev).

Dá se na to nějak připravit?

Mluvíme o tom pořád, snad na každé schůzce. Ale když mi pak Terka Janošíková říkala, že tam na ní někdo volá, ať maká, že dnes musíme Dány porazit, ať se jim pomstíme za vyřazení fotbalistů… Viděl jsem, že i jí to v hlavě běželo a nesoustředila se na mapu.

Dánové skončili čtvrtí, vy pátí. Řešili jste nějak spolu fotbalový šampionát?

Jen lehce a chvilku s dánským trenérem. Přece jen se prohrálo, takže na to z naší strany moc nálada nebyla.