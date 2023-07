Skoro přesně v polovině letních prázdnin ho čeká zápas na Štvanici. Bude to čtvrtý souboj za posledních deset měsíců. Do konce roku by chtěl zvládnout další dva. Jan Malach přezdívaný Král severu prozradil, že když už má trénovat, potřebuje mít nějaký cíl a že je daleko radši, když může často zápasit. Co řekl na adresu příštího soupeře Shem Rocka? Kdo mu chybí, když trénuje? Jaké jsou jeho cíle? Nejen to se dočtete níže.

Jan Malach slaví vítězství na turnaji OKTAGON 41 v Liberci. | Foto: OKTAGON MMA

Na konci července se v rámci turnaje OKTAGON 45 utkáte se sebevědomým Angličanem Shem Rockem, který si přivlastňuje Vaši přezdívku 'Král severu'. Jak vnímáte tohoto soupeře?

Snažím se neřešit, jak se prezentuje a různě vyzívá fanoušky. Jedna věc je show, i když z jeho strany mi to přijde spíše blbé. Druhá, o dost podstatnější věc, je realita, co se děje v kleci během zápasu. Vím, jaký má styl, že se jedná o zemaře. To mě zajímá a na to se připravuji.

Jste obecně zastáncem podobných trash talků před zápasy?

Nevadí mi to. Nepotřebuji vůči někomu cítit zášť, beru hlavně sportovní výkon. Trash talky jsou benefit v tom, že dokážou přitáhnout pozornost více lidí. Určitě to neberu ale tak, že bych se někomu dostal do hlavy nebo naopak. Nemyslím si, že to má takový efekt. Je to hlavně show pro diváky.

Pro vás to bude čtvrtý zápas během posledních deseti měsíců. Je to tak?

Ano, měl jsem zápasy minulý rok na konci října a v prosinci. Poté v dubnu doma v Liberci. Po tomto souboji bych chtěl stihnout ještě dva zápasy do konce roku 2023. Když se mi povede tento zápas, chtěl bych další opět na říjen a prosinec. Pokud všechno vyjde, mohl bych stihnout šest zápasů během čtrnácti měsíců.

To je obrovská porce zápasů, která není obvyklá. Vy radši zápasíte, než trénujete?

Mnohem radši. Když se připravujete na zápas, má trénink určitý cíl. Hodně věcí se dá natrénovat obecně s tím, že ve vašem repertoáru vydrží, například technika. Je ale také hodně věcí, které postupně upadají, třeba fyzička nebo dynamika. Máte nadrilované věci, které postupně během zápasu vypadnou z hlavy a začnete sklouzávat spíše k obecnějšímu přístupu, než že se držíte konkrétních taktik na daného soupeře. Když už opustím rodinu a jedu do Prahy nebo Brna na vícedenní tréninky, mám radši, když to má cíl. Nerad trénuji jen tak. Sedí mi být v zápřahu a myslím si, že mám pak i lepší formu.

Zmínil jste rodinu. Jakou máte doma toleranci, když se připravujete na zápasy?

Před zápasem jsou na to holky zvyklé. Dokážu si to ale rozvrhnout tak, že jsem s nimi doma a když jedu například do Brna, tak ony jedou k rodičům. Mají zase jiný program a vždy se to vymyslí tak, aby to bylo ku prospěchu jedné i druhé straně. Doma je tedy tolerance velká. Pro mě je na tom nejhorší, jak se mi stýská po malé.

Plánujete po tolika zápasech v krátkém časovém sledu na příští rok větší odpočinek?

Ano, chtěl bych konečně na soustředění do Ameriky, protože do teď nebyl čas. Dodělával jsem dům a předtím se nemohlo cestovat kvůli Covidu. Navíc dceři v té době bylo kolem jednoho roku a já nejsem zastáncem dlouhých letů s malým dítětem. Vše si sedlo a na jaře bychom mohli společně vyrazit na měsíc nebo měsíc a půl do Ameriky. Já bych to pojal jako soustředění a nevypadl z rytmu. Vrátil bych se nabytý novými zkušenostmi a pokračoval bych v tempu dále. V zimě mi bude 32 let a potřebuji zápasit.

Chci hlavně zápasit a užívat si to, říká po vítězství v OKTAGONU Malach

Na zmiňovaném turnaji OKTAGON 45 vás čeká premiéra v podobě zápasu pod otevřeným nebem na pražské Štvanici. Jak se na tuto zkušenost těšíte?

Byl jsem tam téměř na každém turnaji jako komentátor nebo host ve studiu. Tento turnaj je dvoudenní. Já mám zápas v pátek a v sobotu mohu přijít jako host. Na to se těším upřímně více, protože pro zápasníka je to sice hezké, ale jak stále opakuji, jde hlavně o výkon v kleci. Okolí pro mě v tu chvíli není podstatné.

Jako zápasník nevnímáte, jestli bojujete v hale nebo pod otevřeným nebem?

Přesně tak, v tu chvíli to nevnímáte.

V přípravě na zápas tedy netrénujete nějak speciálně na venkovní podmínky?

Já obecně jsem venku rád. Když v březnu začne svítit slunce a je trochu lépe, hned trénuji venku. Jsem na to zvyklý celoročně. Nedělá mi to vůbec žádný problém.

GLOSA: Liberec je na OKTAGON připraven!

Máte poměrně vyrovnanou bilanci vítězství a porážek (15-0-13). Jaké jsou vaše cíle do budoucna?

Můj největší cíl je co nejvíce zápasit a dělat atraktivní zápasy, aby mě chtěli vidět diváci, vedení se mnou bylo spokojené a dávalo mi co nejvíce zápasů. Když se pak jednou v budoucnu ohlédnu za tímto obdobím, abych si mohl říci, že jsem zamakal na vrcholu svých sil.

V následujícím zápase s Angličanem Shem Rockem se tedy můžeme těšit na rychlé ukončení?

Rád mluvím na rovinu a upřímně. Ne jako někteří, že řeknou něco do médií a vnitřně tomu nevěří. Já opravdu věřím tomu, že dokážu ukončit každého soupeře, tedy i Rocka. Čím víc mám nastřádaných KO, tím více tomu samozřejmě věřím. Na druhou stranu musím být realista, on je hodně šikovný na zemi a budu si muset dávat pozor, abych do něčeho nespadl.