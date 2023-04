K tomu zápasu nemuselo vůbec dojít. Jonas Mågård měl na konci roku v pražské O2 Aréně obhajovat titul, ale necelý měsíc před zápasem stačil jeden nešťastný úder na tréninku a diagnóza zněla jasně. Zlomenina čelisti. Jeho místo tak narychlo vzal sympaťák Gustavo Lopez. 33letý veterán nejprestižnější organizace UFC.

OKTAGON 41: Mågård vs. Lopez | Foto: oktagon.tv

“Nabídka na zápas mě zastihla v bazénu,” řekl už s úsměvem na pozápasové tiskové konferenci. V tu chvíli před ním ležel pás pro prozatímního šampiona bantamové divize, protože Filipa Macka porazil velmi zkušeně na submisi už v 1. kole. Otázkou tak bylo jen, kdy se uskuteční zápas o sjednocení titulu. “Mé zranění se naštěstí zahojilo velmi rychle,” hlásil dánský 'Žralok' už v průběhu ledna a promotér organizace Ondřej Novotný tak mohl brzy oznámit hlavní zápas liberecké karty.

Předzápasová očekávání fanoušků ale začala ještě gradovat. Ti dva na sobě nenechali nit suchou. Lopez posílal úsměvy a vzkazy v češtině z prosluněného Las Vegas, zatímco druhý zesměšňoval svého soka tím, že si na obličej přilepil velkou bramboru. Snad jako narážku na Lopezův vzhled. Velké jiskření přineslo také první vzájemné setkání rivalů tváří v tvář, kdy Mågård Lopezovi slíbil, že mu z brambory na obličeji udělá bramborovou kaši, kdežto jeho sok se nenechal provokacemi 30letého Dána rozhodit a celou dobu, včetně staredownu, si zachoval na tváři bohulibý úsměv.

Zdroj: Youtube

Že se mu ale Mågård dostal pod kůži napovědělo video na Lopezově Instagramu, kdy v rámci tréninku souboje na figuru ukazoval prostředníčky s tím, že se jednalo o jasný vzkaz do Skandinávie. Kdo se komu dostal víc do hlavy a kdo bude lépe připraven? První nápovědu by mohl dát staredown na veřejném vážení, které proběhne v libereckém fóru už v pátek od 18 hodin, finální rozuzlení pak přijde v sobotu večer v Home Credit Aréně.