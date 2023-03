Přesně v polovině dubna se představí největší česká MMA organizace 'OKTAGON' poprvé v Liberci, konkrétně v Home Credit Aréně. K této události se konala autogramiáda tří zápasníků během přestávek 1. zápasu mezi Bílými Tygry a Plzní. Fanoušci mohli získat podpisy Matěje Kuzníka, Matouše Kohouta a hlavně libereckého rodáka Jana Malacha, kterému se přezdívá "Král severu".

autogramiáda MMA zápasníků Jana Malacha, Matěje Kuzníka a Matouše Kohouta v liberecké Home Credit Aréně | Foto: DENÍK/Tomáš Honzejk

Malach nebude bojovat v rodném městě poprvé. Ale jeho poslední zápas na severu Čech je už poměrně zapadaný prachem. "Naposledy jsem bojoval v Liberci v rámci Night of Warriors 15 v dubnu 2019. Na návrat se extrémně těším. Liberec je pro mě samozřejmě srdcovka, jsem tu doma. Půjdu si určitě pro KO. Nějak cítím, že to doma padne a vše bude tak, jak si představuju," vyhlíží liberecký fighter, který má jako jeden z mála vysokoškolský titul.

Jeho soupeřem bude Íránec Ebrahim Hosseinpour, který reprezentuje Německo. "Je to spíše postojář. Mohla by to být dobrá bitka v postoji," očekává Malach.

A jak se na soupeře chystá? "Připravuji se celou dobu podobně. Od minulého zápasu jsem si řekl, že budu dělat přípravu na každý souboj stejnou. To znamená bránění takedownů. Pokud se mi zápas nepovede, právě toto rozhoduje v můj neprospěch. Ve všem ostatním nevidím velké mezery. Upravil jsem tedy přípravu spíše obecně, ne konrétně na daného soupeře," prozradil svůj tréninkový plán milovník stand-up comedy.

V březnu se představil na stejném místě další liberecký rodák Dominik Humburger. Ten bojoval pod hlavičkou polské organizace KSW. "Po jeho vítězném zápase jsme se neviděli, pouze si napsali. Předtím jsme ale byli v kontaktu. Například tři dny před soubojem s Brazilcem Buenem jsme spolu trénovali a bavili se o taktice. Oba reprezentujeme pražské kluby, on Monster, já Reinders. Když jsme ale v Liberci, trénujeme spolu," poodkrývá kamarádské vztahy 'Král severu'.

Stejně jako 'Hambáč' i on měl tu čest vhodit buly před duelem libereckých hokejistů. "Bylo to skvělé. Jako dítě jsem chodil hrát hokej. Led pro mě není novinka. K libereckému hokeji mám ale vztah spíše jako fanoušek, kdy jsem dříve chodil v podstatě na každý zápas do staré haly," dodal závěrem Malach.

Tak hodně štěstí v dubnu, Honzo!