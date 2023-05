Liberecké vítězky základní části extraligy porazily v úvodní bitvě o bronz úřadující české šampionky 3:1 (-25, 18, 23, 22) a už v pátek mohou na Hané v případě vítězství slavit zisk medailí. „Těšíme se z domácího vítězství a věříme, že to v Prostějově zvládneme. I kdybychom se ještě chtěly podělit o naši hru s výbornými fanoušky, přesto se už domů vracet k případnému třetímu utkání nechceme,“ řekla liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

Liberecké volejbalistky poslouchají pokyny trenéra Libora Gálíka. | Foto: Deník/VLP Externista

Liberecká parta musela vstřebat poměrně nečekané semifinálové vyřazení s brněnskými Šelmami a po vlažnějším rozjezdu a prohrané první sadě se jí to i podařilo.

„Bylo super, že jsme to dnešní utkání otočili. Konečně máme doma první vítězství a musíme to potvrdit v této sérii o třetí místo v Prostějově,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

„Nebyl to až tak moc perfektní výkon, máme ve hře ještě moc zbytečných chyb. Dokážeme se dostat do vedení o několik bodů a potom to zbytečně ztrácíme a dramatizujeme,“ doplnila kouče kapitánka vítězek.

Hostujícímu družstvu výkon z úvodu nevydržel. „Začali jsme velice dobře, ale postupně přicházela kvalita Liberce. Viděl bych zde rozdíl na přihrávce a v útoku. Dnes jsme měli velký problém ubránit Nikolu Kvapilovou a to rozhodlo,“ konstatoval Miroslav Čada, zkušený trenér VK Prostějov.

„Do prvního utkání jsme vstoupily dobře, ale bohužel nám to ale nevydrželo. Ve druhém setu jsme chvilku vedly, ale potom jsme udělaly hodně nevynucených chyb. Nepodařilo se nám dostat z jednoho postavení a hladce jsme ho prohrály. Další set se nám vůbec nevydařil. Až v koncovce, když Liberec trochu povolil, tak jsme jeho náskok stáhly. Další set byl ohromný boj. Bohužel Liberec byl „rozčapanej“ a bohužel jsme ho prohrály. Nyní se musíme připravit na utkání doma,“ dodala prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

Extraliga volejbalistek, o 3. místo:

VK Dukla Liberec – VK Prostějov 3:1 (20:25, 25:18, 25:23, 25:22)

Rozhodčí: P. Dušek, J. Olt. Diváků: 305. Stav série: 1:0.

Liberec: Deisl, Frankevych, Nečasová, Kvapilová, Kojdová, Kohoutová, libera Kolářová, Javůrková - Lyklema, Blažková, Šulcová, Bartošová, Dvořáková.

Prostějov: Bajusz, Smolková, Trnková, Santos Silva, Meidlová, Löff da Silva, libera Stavinohová, Píchalová - Nováková, Kvapilová, Nikolova, Smolková.