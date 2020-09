Rok se s rokem sešel a v sobotu 5. září se od 9 do 16 hodin uskuteční v areálu Sport Parku Liberec a Home Credit Aréně 15. ročník veletrhu Sport Live.

Veletrh Sport Live v liberecké Home Credit Aréně. | Foto: Pořadatel

„Přes všechna nařízení se nám podařilo spolu s kluby a partnery veletrhu Sport Live přichystat tak, aby byl jeho průběh co do obsahu plnohodnotný. Jestli něco nechceme, tak to, aby se sport ve Sport Parku Liberec zastavil. Proto jsme přijali ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí taková opatření, abychom zajistili co největší bezpečnost návštěvníků i vystavovatelů,“ vysvětluje za organizátora Lukáš Přinda, jednatel SFM Liberec.