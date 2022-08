"Šampionát v Cali nás všechny nejdříve zaskočil. Ať už tím, že to bylo relativně nebezpečné město, nebo nedostavěným tréninkovým stadionem. Často jsme se tedy připravovali ve spartánských podmínkách. Myslím, že nejhůře na to museli reagovat právě Evropané, kteří na to vůbec nejsou zvyklí. Někteří z nás to odnesli méně, jiní zase více," popisuje David Šlapák. Ten na trati 3000 m nejprve díky takticky výborně zvládnutému závodu postoupil z rozběhů v čase 8:11.55, čímž si vybojoval účast v nabitém světovém finále. V něm od začátku diktovali ostré tempo afričtí běžci a liberecký rodák sváděl bitvu především s Evropany. V cílové rovince díky silnému finiši udržel svou pozici před Španělem a Belgičanem, čas 8:18.55 ho tedy zařadil těsně za nejlepší světovou desítku. Oproti loňskému výsledku z mistrovství Evropy juniorů v Tallinnu si Šlapák na stejné trati polepšil o dvě příčky.