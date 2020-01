Českému biatlonu roste nová hvězda. Tereza Voborníková dostala v pouhých devatenácti letech první šanci mezi elitou ve Světovém poháru. Biatlonistka z Jilemnice by měla být jednou z hlavních tváří generační obměny reprezentačního týmu.

Tereza Voborníková. | Foto: Tomáš Otradovský

„Když jsem loni v lednu poprvé startovala v IBU Cupu, tak mi to přišlo neuvěřitelné. To jsem ještě netušila, co přijde další rok v lednu,” komentovala svou nominaci na závody v Oberhofu a Ruhpoldingu blonďatá závodnice. Trenéři národního týmu na mladou naději ukázali ve chvíli, kdy se ani v novém roce nedočkali kýženého návratu zkušené Veroniky Vítkové. Jediný cíl? Sbírat cenné zkušenosti.