Už o sobě dal vědět třeba na mistrovství světa v letním biatlonu v Osrblie i ve Světovém poháru. Nyní se dočkal umístění v top ten v závodu s hromadným startem v IBU Cupu v norském Sjusjøenu. Jilemnický závodník Vítězslav Hornig skvěle střílel (0+0+0+1) a statečně bojoval i na trati. Výsledkem bylo 10. místo a jeho první výsledek v desítce této sezóny.

Výborně si v Norsku vedl desátý Vítězslav Hornig. V průběžném pořadí IBU Cupu se posunul na 11. pozici. Foto: biatlon.cz/Tomáš Bláha | Foto: Deník/VLP Externista

Předtím nasbíral šest umístění mezi 11. a 20. příčkou a jeden závod se mu nepovedl – 56. v úvodním sprintu v Idre. V průběžném pořadí IBU Cupu se posunul na 11. pozici.

„My chlapi jsme měli na rozdíl od holek ohromné štěstí, protože 10 minut před startem začalo foukat a mlha zmizela. Ještě během nástřelu museli trenéři k terčům a ukazovali nám položky na mobilech. A desáté místo? To je parádní. K desítce jsem často neměl daleko a teď mám radost, že se to konečně povedlo," řekl Vítězslav Hornig, jenž nakoukl do elitního Světového poháru už před čtyřmi lety.

A co zmiňovaný vyvedený závod, který se konal v rámci o jednu jategorii nižší? „Na trati to už bolelo pekelně, jedeme třetí týden v kuse a mezi tím ještě 24hodinový přesun z Kontiolahti do Idre… Proto mě těší, že jsem se dnes mohl spolehnout na střelbu. Současně mám radost z toho, že až na úvodní sprint ve Švédsku, který se mi nepovedl, jsem se prezentoval stabilními výkony. I když na mnoho Norů a Němců to zdaleka nestačí. Co v běhu předvádí takový Johan-Olav Botn, je úplně mimo mé chápaní. Vždyť na druhého nejrychlejší běžce ve sprintu naběhne tři čtvrtě minuty… Nevím, jak ty země trénují jinak, ale jsou letos jinde než my všichni ostatní,“ konstatoval.

„Víťa podává vyrovnané výkony a dnes byl zaslouženě odměněn umístěním v první desítce. Přestože na střelnici podal parádní výkon, jedna rána mimo terč ze závěrečné položky ho určitě mrzí. K ještě lepšímu výsledku to neměl daleko… V pořadí IBU Cupu je druhým nenorským a neněmeckým závodníkem, a to ukazuje na jeho kvalitu,“ uvedl pro portál biatlon.cz trenér Aleš Ligaun.

Na 15 km dlouhé trati mužů si pro sedm bodů za 34. místo dojel Ondřej Mánek (0+1+0+2). Naopak junioru Luďku Abrahámovi (0+3+2+3) se tentokrát nedařilo na střelnici a cílem proběhl jako 48. v pořadí.