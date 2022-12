Jaké měl SKST Liberec před sezonou ambice?

Nevybavuji si, že jsme se před sezonou bavili s kluky či šéfy o nějakých ambicích. Mám pouze osobní přání a to, zahrát si finále.

Kolik bodů vám chybí k absolutní spokojenosti?

Prohráli jsme čtyřikrát, takže 8 bodů. To si dělám srandu. Realisticky bych řekl, že čtyři body. Nejvíce mě osobně mrzí prohra s KST Ostrava, protože tam Beny (spoluhráč z klubu Michal Beneš) zahrál opravdu skvěle a já jsem mu bohužel nedokázal důstojně sekundovat, když jsem prohrál těsně rozhodující zápas. Dále zápas s KT Praha. Prohrávali jsme 0:2, stahli jsme na 2:2, ale bohužel jsme to nedokázali doklepnout do vítězného konce.

Naopak jste porazili El Niňo!

El Niňo je dlouholetý gigant naší extraligy, takže je vždy velká radost ho porazit. Největší radost udělalo poslední dvoukolo. Možná to pro někoho vyzní zvláštně, ale to že jsme relativně s přehledem porazili papírově nejslabší tymy extraligy NH Ostrava a Sokol Hradec Králové (snad se za tento vyrok na mě kluci z těchto dvou tymů nebudou zlobit), mi napovídá, že máme velkou sílu a zkušenosti. Přijeli jsme jako favoriti a jsem moc rád, jak jsme ty zápasy zvládli.

Nemrzí vás, že vám v úvodu sezony chyběl kvůli reprezentačním povinnostem Mohamed Shouman?

Tohle vůbec neřeším, protože to se děje v každém týmu více či méně. Například zranění, nemoc, covid… To k tomu patří. Pokud všichni hráči v týmu odehrají všechny zápasy, tak je to pro mě malý zázrak. Jsem spíš rád, že jsme měli adekvátní náhradu v podobě Radka Skály, který byl ale v nelichotivé roli, kdy nastoupil do rozjetého vlaku a potřeboval by víc zápasů, aby se rozehrál.

Teď naopak egyptský reprezentant Shouman vysoký standard potvrzuje, že? A daří se vám i ostatním.

Shoumi jde nahoru každou sezonu. Dříve býval hráč, který mohl porazit ty nejlepší a bylo to spíše překvapení. Teď už je hráčem, který ty nejlepší poráží pravidelně a z toho mám hroznou radost. Beny si drží svůj vysoký standart. Hraje velmi často s jedničkami týmů, takže má těžkou úlohu, ale zvládá to bravurně. Je velice zajímavé oba dva spoluhráče sledovat, protože neznám rozdílnější povahy. Shoumi nemá často daleko k tomu, aby proletěl skrz stropem haly. Beny na druhou stranu. No… Pokud ho někdy uslyšíte si nahlas zafandit, víte, že už jde opravdu do tuhého. Myslím, že se dobře doplňujeme a jsem rád, že je mám v týmu.

Jakou má extraligu úroveň?

Pořád si nemyslím, že jsem nějaký matador, ale extraligu už hraji jedenáctým rokem a musím říct, že za tu dobu silnější nebyla. Vrátila se spousta bývalých reprezentantů, kteří jsou pořád na úrovni reprezentace. Mladší kluci se hodně zlepšili a dokáží překvapit.

Kdo vás překvapil, zklamal?

Pro mě největším překvapením byly dva body Martina Koblížka proti El Nino Praha, kdy porazil Konečného i Vráblíka. Celkově si myslím, že má zatím nejlepší sezonu a v ní spoustu cenných výher, které napomohly k vítězstvím jeho týmu. Největším zklamáním pro mě není žádný hráč, ale návštěvnost zápasů po celé republice. Od covidu, kdy se rok hrálo bez diváků, si lidi odvykli a přestali chodit. Vím, že to nepomůže, ale chtěl bych vyzvat tímto způsobem příznivce stolního tenisu, aby se přišli podívat. Je opravdu na co.

Už 8. ledna začínáte s SKST Cheb. Míříte na palubovku druhého celku tabulky…

Na zápas se samozřejmě těšíme. Cheb je silný soupeř a rádi bychom mu vrátili porážku z minulého zápasu. Příprava bude vypadat tak, že Shoumi jako muslim Vánoce neslaví a má v té době turnaj v Egyptě, tudíž ani pauzu mít nebude. Beny už pauzu měl na Zanzibaru v rámci svatební cesty, takže bych se ani nedivil, kdyby už trénoval. Já začal trénovat v úterý.

S jakými ambicemi půjdete do jarní části sezony?

Rádi bychom skončili do pátého místa. Toto místo nám zaručí, abychom ve čtvrtfinále play off nehráli s třemi nejsilnějšími týmy, kteří si myslím, že jsou o něco silnější než ostatní. Potom už bude záležet na tom, kdo lépe vyladí formu.