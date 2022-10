Honzo, v září jste se stal v Superlize hráčem měsíce. Potěšilo vás takové ocenění?

To, že bych mohl být hned po mém prvním měsíčním působení v Superlize hráčem měsíce, jsem ani náhodou nečekal. Určitě mě to potěšilo a trochu i nakoplo. Zůstávám ale nohama na zemi. Sezóna je dlouhá a já doufám, že se mi bude i nadále dařit.

Jak hodnotíte vstup do soutěže? Naposledy jste po velmi dobrém výkonu porazili Spartu.

Kromě zápasu s týmem Vinohrad, jsme odehráli velmi slušných pět utkání, z kterých jsme si odnesli osm bodů. Zápas se Spartou byl pro mě zatím největším zážitkem s dobrým koncem. Myslím, že máme tým, který je schopný porazit kohokoli.

Všiml jste si nějakého rozdílu mezi Superligou a první ligou?

Po šesti odehraných zápasech můžu říct, že Superliga je mnohem rychlejší, na všechno je mnohé méně času. Co mě tady baví jsou diváci, kterých chodí hodně a vytváří super atmosféru.

Jak se vlastně upeklo vaše angažmá v České Lípě?

Začalo to tím, že se Ústí nedostalo do Superligy. To mě hodně mrzelo. Po sezoně mě potěšil zájem klubů o mé služby. Vybral jsem si Českou Lípu a určitě jsem udělal dobře.

Vy máte z Ústí střídavé starty, takže za něj hrajete i první ligu. Stíháte to všechno?

Domluva mezi kluby je taková, že mám střídavé starty do Ústí. Prioritu má samozřejmě Česká Lípa. Mě osobně to zatím problémy nedělá. Fyzicky časově stíhám.

Nebojíte se, že si na vás teď soupeři budou dávat větší pozor?

Nad tím moc nepřemýšlím. Když začne zápas, beru florbalku a soustředím se hlavně na hru.

Kam byste chtěl letos s Českou Lípou dojít?

Pokud se nám podaří spojit v týmu zkušenosti s mládím a bude se nám dařit v koncovce jako se Spartou, tak věřím, že můžeme letos uhrát dobrý výsledek.

A vaše osobní ambice?

Cíle jsou jasné. Najít siv týmu své místo a dostat se s klukama do play-off.

Prozradíte čtenářům, jak jste se vůbec dostal k florbalu?

S florbalem jsem začal už v první třídě na základce. Chodil jsem do florbalového kroužku, který vedl můj táta. Pak jsem hrál za klub Mezibořští štíři a ve čtvrté třídě jsem se stal členem oddílu Bivoj Litvínov.

V českolipské kabině patříte k těm mladším hráčům…

V kabině se cítím dobře, jsem rád že mohu sbírat zkušenosti od starších hráčů.

V neděli vás čeká derby v Liberci. Máte recept na vítězství?

Musíme se vyvarovat individuálních chyb, které nás v zápasech s Bolkou a Chodovem připravily o body. Také se musíme více vracet a pomáhat obraně. Když podáme stejný výkon, jako proti Spartě, tak věřím, že dokážeme vyhrát.