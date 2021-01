Po etapě čekalo na závodníky ještě 132 kilometrů přejezdu. Jednalo se o nejdelší a podle mnohých i o nejtěžší etapu 43. ročníku Dakaru.

David Pabiška absolvoval etapu bez sebemenších problémů a vyjel si 33. čas a v celkovém pořadí mu patří 31. příčka. V pořadí Original by Motul dojel David etapu na 4.místě a ta mu patří i v celkovém pořadí kategorie.

„Včera šlo všechno opravdu hladce, bez problémů jak navigačních, tak technických. Až jsem byl překvapen. Pořadatel strašil, že bude peklo, ale z mého pohledu se nekonalo. Nespadl jsem a jsem strašně rád, že už nám chybí jen ten poslední krok. I do něj půjdu s pokorou, připravím pořádně motorku, vyberu pneumatiku, která ještě není tak rozervaná a dnes to dotáhneme do konce," svěřil se David Pabiška.

Rudolf Lhotský včera dojel na 42. místě a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení. V pořadí Original by Motul se po 9. místě v etapě nic nezměnilo a i v celkovém pořadí je Ruda devátý.

„Včera jsem se opravdu zapotil. Bylo to hodně dlouhé, vyschlá řečiště byla nekonečná a plná kamení. Navigačně jsem to zvládl, nebloudil jsem a ani duny nebyly tak strašné, jak pořadatel sliboval, protože byl písek tvrdý. Jednou jsem lehce upadl, ale motorka je v pořádku a na pátek jí připravím, abych si i poslední etapu užil," řekl Rudolf Lhotský.