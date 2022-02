Na excelentního technika Patrika Klose hledal potom dlouho recept Mohamed Shouman. Prohrával už 0:2 na sety, přesto zbraně nesložil a jako správná týmová jednička vybojoval druhý bod. V úspěšnosti soutěže už se posunul na osmé místo.

Nečekané vedení toužil podtrhnout Michal Blinka proti Adamu Štalzerovi. Začal náramně, dostal se do vedení 2:0 na sety. Bojovník Štalzer ale ukázal podobnou otočku jako liberecký Egypťan. V dramatických výměnách nakonec i díky úžasným bekhendovým výpadům začal mít mírně navrch a zvítězil 11:7 v pátém setu.

Co se nepodařilo Blinkovi, zvládl Seibert. V bitvě s Klosem ztrácel 1:2. Další dvě koncovky 14:12 a 12:10 však šly na jeho stranu! Seibert se blýskl dvěma body poprvé od roku 2020 a liberecký tygřík rázem svítí na pátém místě extraligy. „Ani mě nenapadlo, že mi dva body utíkají tak dlouho. O to jsem radši, že se to konečně povedlo,“ radoval se ústecký odchovanec.

Příštím libereckým soupeřem bude v pátek od 18 hodin SKST Cheb a Liberec poprvé od sedmého ledna nastoupí venku. „Všem klukům domácí podpora hodně pomohla. V Chebu bývá slušná návštěva, jde o první mančaft, tak jsem zvědavý, co to s námi udělá,“ dodal Výborný.