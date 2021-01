Máte na působení v Dukle jen dobré vzpomínky?

Ano. V dobrém vzpomínám na vedení i na spoluhráče. Pohoda jde ruku v ruce s výsledky. Dařilo se nám, kromě dvou titulů jsme vyhráli třikrát pohár. Jednoznačně mohu říci, že mě působení v Liberci posunulo dál v kariéře.

Proč jste se vlastně z bundesligy nevrátil zpět do Dukly?

Samozřejmě jsem nad tím přemýšlel, nějaké kontakty proběhly. Liberec ale měl už jednoho výborného nahrávače podepsaného. Jirka Srb je budoucností českého volejbalu, měl by hrát co nejvíce. Prostě jsme se nakonec nedomluvili. Lvi mi nabídli vynikající smlouvu, vytvořili ambiciózní tým.

Nevyčítal vám to někdo z Dukly? Nepojedete nakonec do Liberce v roli nepřítele?

Upřímně doufám, že ne. Nějaké popichování samozřejmě bylo, ale spíš kamarádské.

Dukla Liberec – Lvi Praha

Duel 18. kola volejbalové extraligy – 16. ledna 18.00, přímý přenos zde.

Proběhlo hecování?

Zatím ne. Nejspíš ani neproběhne. Hrajeme o hodně, chceme se bodově dotáhnout na Liberec. Kamarády tam ale mám, znám skoro celý kádr.

V prvním zápase jste Liberci podlehli 1:3. Máte jistě hodně poznatků. Co si vybavujete?

Na zápas vzpomínám samozřejmě nerad. Ztratili jsme tři body. Jde o jediné utkání, které jsme doma prohráli. Navíc jsme měli uhrát minimálně dva sety, vybudovali jsme si totiž slibný náskok a v jednom dvou postaveních jsme se zasekli. Přestali jsme hrát, byly tam i zvláštní výroky od rozhodčího. O to víc teď máme Dukle vracet.

V čem je největší síla Liberce?

V domácím prostředí budou určitě riskovat servis. Další zbraní Dukly je široký kádr, posty mají zdvojené a už několikrát si tím pomohli. Trenér prostřídal sestavu a vytáhl je z menší krize. Poté vyhráli set, nebo dokonce otočili celý zápas.

Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra

„Dukla je soupeř, který nás naposledy porazil, máme jí tedy co vracet. Prohráli jsme tehdy navíc dobře rozehrané utkání. Předností Liberce je zkušenost. Má věkově velmi vyzrálé mužstvo. Hráči jsou vysocí, dobře blokují. Tým skvěle oživil příchod nahrávače Kovalchuka, který přinesl na hřiště pozitivní emoce. Dukla má vyrovnanou trojici na bloku Krajčovič, Leikep, Veselý a dva vynikající univerzály Štokr, Kriško. Vlastně všechny posty mají zdvojené.“

Mluvíte o servisu a znalosti haly. Je ta liberecká hodně rozdílná než vaše?

Unyp arena a liberecká hala jsou asi nejhezčí a pro volejbal nejvhodnější v celé extralize. I když jsem tam jezdil ještě jako hráč Zlína, tak se mi tam pinkalo příjemně. Třeba na Kladně může výsledek výrazně ovlivnit nízký strop. Stejné to bylo dříve v Praze na Lužinách. V Liberci je hala příjemná i pro soupeře.

Takže by vám měla vyhovovat?

Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být. Nepůjde rozhodně o hlavní element, který by měl ovlivnit výsledek.

Prohráli jste s Libercem a poté i s poháry vyhráli devět duelů v řadě. Další motivace?

Určitě. Lvi se v myšlení posouvají, chceme vyhrát každý zápas a dokázat to i proti týmům, které se dlouhodobě drží ve špičce. To je přesně případ Liberce. Od utkání s Duklou jsme se herně posunuli. Doufám, že vítěznou šňůru natáhneme a přidáme jubilejní desátý triumf.

Trenér Pomr bere konec základní části jako přípravu na play-off. Jste na tom stejně?

Podruhé za sebou máme jen jeden zápas v týdnu, pak už se vše začne zase zdvojovat. Dá se říct, že prožíváme playoffový mód. Víme, že za měsíc nám začíná nejdůležitější část sezony, české i evropské poháry, a pak vyřazovací boje. V extralize je každý tým kvalitní, musíte proti prvnímu i poslednímu bojovat až do konce. Playoffovou kvalitu má totiž každé střetnutí základní části.