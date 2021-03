Naštěstí pro Filipa Henzla v lednu dostala zelenou nejvyšší česká futsalová soutěž, v rámci níž válí v dresu zatím úspěšného FTZS Liberec.

V rozhovoru pro Deník šestadvacetiletý odchovanec libereckého Slovanu, aktuálně hráč Bautzenu, týmu hrajícího šestou nejvyšší německou soutěž, popsal specifika sportovního života během pandemie.

Jak jste zatím spokojený se sezonou ve futsalové lize, uzavíráte první polovinu tabulky. Mohlo to být lepší nebo je to momentálně pro vás maximum?

V tuto chvíli se nacházíme na šestém místě tabulky. Před námi jsou pouze týmy z takzvané top pětky. Tudíž s naším postavením v tabulce panuje spokojenost. Je pravda, že některé zápasy jsme mohli výsledkově zvládnout lépe a mít ještě o pár bodů více.

Jaké jsou cíle do zbytku sezony?

Udržet se na pozicích zajišťující play-off. To je náš cíl a velká motivace pro nás všechny. Jednalo by se o první účast v play-off v historii našeho futsalového klubu. V minulé sezóně jsme přišli o účast ve vyřazovací části dvě kola před koncem základní části, protože liga byla kvůli pandemii předčasně ukončena. Věřím, že letos už se konečně všichni dočkáme. Pro klub by to byl velký úspěch a pro nás hráče odměna za poctivou práci v tréninku, ale také hlavně obrovská zkušenost.



Jste jedním z nejproduktivnějších hráčů týmu, máte ve statistikách pět gólů a čtyři asistenci. Jak jste spokojený s vlastními výkony?

Doufám, že ta čísla půjdou ještě nahoru. Osobní statistiky mě zajímají, ale důležitější je pro mě týmový úspěch. Samozřejmě, že jsem rád, když týmu pomůžu vstřelenou brankou nebo asistencí. Je mi často vytýkáno, že se málo tlačím do zakončení a hledám ještě nějaké složitější řešení. Kdybych víc střílel, možná by ta čísla byla i vyšší. Člověk by nikdy neměl být spokojený a chtít od sebe stále víc, proto se snažím v každém tréninku poctivě pracovat, abych se stále zlepšoval jak po herní, tak taktické stránce. Trenér je ale s mými výkony spokojený a já jsem rád, že mám jeho důvěru. Hraješ to, protože tě to baví a já si chci každý zápas hlavně užít a mít ze sebe dobrý pocit, že jsem na hřišti nechal všechno.

Sezona byla obnovena v lednu. Za jakých podmínek co se týče opatření a testování?

Před každým zápasem nám jsou odebírány antigenní testy na covid-19. Zatím jsme měli všichni negativní test. Tím, že se dohrávají kola z podzimní části sezóny, jsou teď zápasy v rychlém sledu po sobě. Hraje se v anglickém stylu středa – neděle, chodíme tedy na testy i dvakrát týdně. Před vstupem do haly nám měří pořadatelé teplotu, kdo má nad 37 stupňů, nemůže nastoupit do zápasu.



Jak se na vás fyzicky podepsala ta dlouhá pauza? Jak jste se od začátku listopadu, kdy dostal stopku jak fotbal, tak futsal, udržoval v kondici a jak jste na tom teď?

Dostali jsme výživný individuální tréninkový plán, podle kterého jsem trénoval a snažil se udržet v kondici. Bylo to hlavně o běhání plus nějaké posilovací a stabilizační cviky. Do toho všeho ještě Vánoce. Svátky klidu, odpočívání a jídla. Řízky se salátem, cukroví, chlebíčky a další dobroty byly každý den na stole. O mně se ví, že mi chutná, takže jsem nějaké to kilo taky nabral. Od nového roku dostal futsal zelenou, nám bylo povoleno trénovat společně v hale. Samozřejmě za splnění určitých opatření. Trénujeme třikrát týdně, k tomu dva zápasy, takže už jsme v plném zápřahu. Fyzicky se cítím dobře i ta kila navíc jsou už dávno dole.

Velký fotbal se momentálně stále nehraje. Jak je to vlastně v Německu, kde hrajete za FSV Budissa Bautzen? Jaká je aktuální situace a jaké jsou vyhlídky?

V Německu je tomu stejně jako v Čechách, fotbal tam má od začátku listopadu vystavenou stopku. Situace je podobná jako u nás, nikdo neví, co bude dál, kdy se začne a zda se bude sezóna nějakým způsobem vůbec dohrávat. Podle zpráv, co se k nám dostalo, tak se sezóna s největší pravděpodobností dohrávat ani nebude. Ani ve zkráceném formátu. Což nás mrzí, protože jsme měli ligu parádně rozehranou, dařilo se nám, ale chápu, že zdraví je přednější. To respektuji.



Jak moc vám velký fotbal chybí? Jste s týmem v kontaktu?

Fotbal hraji už od malička. Beru to jako styl mého života, takže je logické, že mi chybí. Jsem zvyklý na to být v kolektivu mezi spoluhráči. Mě sport jako takový pomáhá i psychicky. Při jakékoliv sportovní aktivitě zapomenu na své problémy nebo starosti a žiju jen tím daným okamžikem. Na tréninku se připravovat na vyvrcholení celého týdne v podobě víkendového zápasu. Proto jsem rád, že v tuto chvíli můžu hrát aspoň futsal. Se spoluhráči komunikujeme pouze pomocí aplikace WhatsApp. Párkrát volal i trenér, aby se zeptal, jak se máme, jestli jsme zdraví, popřípadě zda plníme tréninkový plán.

Není trochu zvláštní, že sport venku na čerstvém vzduchu není povolen a v hale ano? Jak to vidíte ze svého pohledu?

Taky tomu úplně nerozumím. Z logického hlediska by to mělo být asi obráceně. Na jednu stranu jsou u nás povoleny u většiny sportů jenom nejvyšší soutěže, kde asi rozhodují finanční možnosti klubů a týmů pro případné testování hráčů nebo dodržování patřičných opatření. Jinak si to neumím vysvětlit. Za mě je zákaz sportování úplný nesmysl, protože potřebujeme pohyb, nějak se odreagovat, udržovat si zdravý životní styl. Nejvíce to ovlivňuje děti, které jsou teď pořád doma bez pohybu s ovladačem od herních konzolí v ruce. Já doufám, že tahle divná a protivná doba brzy skončí a my všichni budeme zase moc dělat to, co nás baví a naplňuje.



Když odhlédneme od aktuální situace, je pro vás do budoucna prioritou futsal, nebo fotbal? Jaké máte ideální představy o další kariéře?

Nemám jasně danou prioritu. Vážím si toho, že jsem členem prvoligového týmu a pravidelně nastupuji v nejvyšší futsalové soutěži. Futsal mě baví a podmínky, které jsou nám k dispozici, jsou na vysoké úrovni. Také je vidět, že se rok od roku posouváme jak po herní, tak i taktické stránce. S tím přichází i výsledky, letošní sezóna je toho důkazem. To samé můžu říct i o mém působení ve velkém fotbale. Bautzen je v Německu dobrá adresa, máme tam také skvělé zázemí i podmínky jak po sportovní, tak i finanční stránce. Jsem tam maximálně spokojený. Měl bych tam pokračovat i v dalších sezónách. Ideálně bych chtěl stíhat oba sporty najednou, jako tomu bylo doposud, ale k tomu je potřeba, abych zůstal zdravý a udržel si určitý herní standard. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Aleš Vávra