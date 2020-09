Petr Jisl je teprve 12letý borec, který je už přes svůj věk zkušený, a to také prodal. Na MČR vybojoval zlatou medaili v mladších žácích, a to v disciplíně Light a Kick Light -42 kg.

Erika Stanoeva v disciplíně Light vybojovala zlatou a v K1 stříbrnou medaili.

Dominik Sívek vyhrává stříbrnou medaili K1 muži -91 kg .

Daniel Sívek K1 ve starších žácích vyhrává také stříbrnou medaili ve váze +69 kg.

Michal Fuhrich v kategorii K1 junioři -63,5 kg se do finále probojoval vždy s velkým náskokem, ale v boji o zlato podlehl soupeři ve velice vyrovnaném boji.

Michal Baďura (K1 52 kg) si ve starších žácích svou premiéru užil, kdy první zápas hned vyhrál KO , ale když se probojoval do finále, tak podlehl zkušenějšímu reprezentantovi a získal 2. místo

Lukáš Cyprián (K1 -81 kg) dopadl v juniorech stejně. Lukáš ve finálovém boji podlehl reprezentantovi na body a odváží si krásné 2 místo.

Matěj Ianioglo (K1 Muži – 86 kg). Matěj v semifinále narazil na pozdějšího vítěze turnaje, s kterým prohrál, ale dle mého názoru byl okraden. Lépe zasahoval v úderech i kopech a měl jasně vyhrát. Nevíme proč, ale rozhodčí se rozhodli jinak. Matěj to vzal sportovně a poděkoval soupeři za zápas, někdy je to nejlepší, co lze udělat.

Matěj Vosáhlo (junioři -67 kg). Matěj jasně projel celým turnajem a vyhrává titul mistra České republiky.

Damián Ambrozik (-86 kg junioři) také postoupil do finále, kde podlehl svému soupeři. Damián je první rok v juniorech a myslím, že ještě o něm hodně uslyšíme.

Za BFC jsme získali tři zlaté, sedm stříbrných a jednu bronzovou medaili, což je na tak velký turnaj úspěch.

Martin Berka