Co se změnilo? „Je to opravdu velké překvapení. Tým mají nesmírně silný a vyrovnaný. Ale ukazuje to, jak jde extraliga nahoru. Hraje tam 30 borců a všichni mají špičkovou úroveň,“ vysvětluje Richard Výborný. Někdejší členové top 100 planety a medailisté z vrcholných světových a evropských podniků Martin Olejník s Tomášem Pavelkou společně s ping-pongovým ekvilibristou Martinem Koblížkem proto budou chtít v Liberci zabrat.