Severočeši mají za sebou hořké vyřazení z Poháru CEV. Dukla měla ve čtvrteční domácí odvetě osmifinále druhé nejvýznamnější klubové soutěže postup na dosah, když nad favorizovaným Galatasarayem ovládla první tři sety, jenže pak padla ve zlatém setu. „Na kluky můžu být pyšný, protože odvedli maximální výkon,“ pochválil svůj tým i přes vyřazení liberecký tým Michal Nekola.

Čeští vicemistři v Istanbulu prohráli 1:3, ale v domácím prostředí se na letošního finalistu soutěže vytáhli. Po vybojovaném prvním setu 27:25 další sady získali 25:19 a 25:16 a vynutili si rozhodující set. V něm Galatasaray zabral a po vítězství 15:11 postoupil do dalšího kola.

„Bohužel nám ujel začátek setu, kdy soupeř dobře podával. My jsme nedokázali zpracovat dobře příjem a útočili jsme do plných. Celý set hosté útočili skvěle, my bohužel ne. Otočilo se to ve špatný moment,“ povzdechl si Nekola v rozhovoru pro ČT.

Ústí ve čtvrtek nezvládlo ligovou předehrávku na palubovce Odoleny Vody, kde prohrálo 0:3. Severočeši čekají v lize na body už sedm zápasů a topí se na dně extraligové tabulky. Teď je navíc čeká silná Dukla, která v minulém kole přejela mistrovský Jihostroj.

„Zápas na Odolce jsme absolutně nezvládli po psychické stránce. Byli jsme ustrašení, zakřiknutí a nedůrazní, z čehož pramenily mraky chyb,“ bědoval šéf Ústí Miroslav Přikryl.

„Liberec nám poslal vizitku, je vidět, že má formu a umí se poprat i s top evropskými týmy. Kdyby byli z porážky mrzutí a nebyli by tolik koncentrovaní, tak bychom toho mohli využít. Jinak nemáme šanci.“