K dispocizi byli téměř všichni členové libereckého A-týmu. Na soupisku se vrátil po krátkodobém zranění M. Hájek, v brance se naopak nemohl objevit Knittl, protože je kmenovým hráčem právě Jičína. Z týmu hostí do Liberce nepřijel slovenský reprezentant Hľípala, pravá spojka Hlava a pivot J. Drbohlav.

Začátek zápasu domácí prováhali hlavně ve finální fázi svých útočných akcí. Mnohdy se dostali do stoprocentní šance, kterou ovšem nevyužili a nechali vyniknout skvěle chytajícího Plevu v brance Jičína. Ani vytažená obrana nefungovala dle představ a chlapi po prvních patnácti minutách prohrávali drtivě 1:10. Rozdíl ve skóre mohl být ještě větší nebýt skvěle chytajícího Fialy, který pochytal velké množství jičínských střel. Do poločasu se muži snažili skóre trochu zkorigovat na přijatelný rozdíl, ale Jičín šlapal dál a do kabin se odcházelo za jednoznačného stavu 21:8 pro Jičínské.

O přestávce si domácí v kabině řekli, že nic nechtějí zabalit hlavně kvůli nejvyšší letošní divácké účasti na utkání házené v Liberci. Diváků přišlo rekordních 180. Do druhého poločasu vstoupilo domácí mužstvo daleko lépe. V obraně se jim dařilo dostávat hosty do nekomfortních střel, v útoku jim tam konečně něco spadlo. Druhý poločas byl vyrovnaný, ale na náskok hostů z první půle to nestačilo.

“Pokud jsme chtěli Jičín co nejvíce potrápit, věděli jsme, že musíme předvést výkon na hranici možností. Do zápasu jsme vstoupili s vysunutou obranou 1:5, která nepracovala zle. Bohužel to se nedá říct o našem útoku. Během prvních patnácti minut nás vymazal hostující brankář Pleva, který chytil několik jasných brankových příležitostí. Za každou zahozenou tutovku nás Jičín okamžitě trestal vstřelenou brankou z rychlého protiútoku. Našim hráčům se nedala upřít snaha, ale pokud jsme vyrobili sebemenší chybu, tak ji hosté dokázali potrestat. V druhém poločase se nám dařilo ztrátu lehce stahovat. Poté dostali větší šanci hráči z lavičky, kteří ale nedokázali udržet přijatelný rozdíl ve skóre.

První poločas byl velmi cennou lekci z produktivity, což udalo okamžitý průběh zápasu. Je potřeba, abychom si v zakončení dali více záležet a každé své šance si maximálně vážili. V další řadě musíme zapracovat na zisku odražených míčů, kde jsme též velmi zaostali. Jinak bych chtěl ale hráče pochválit, že zápas před výborným domácím publikem nezabalili a bojovali až do úplného konce,” shrnul průběh zápasu trenér Ondřej Harbich.

Michal Hájek, Liberec Handball