"Do posledního zápasu podzimní části jsme nastoupili v hodně improvizované sestavě a podle toho také vypadaly první minuty. Až do patnácté minuty to z naší strany nebylo ono. Nedařilo se nám v obraně a ani v útoku to nebylo ono. Poté však přišla velmi povedená pasáž, kterou jsme vyhráli 10:1 a vybudovali si tak desetibrankové vedení, které jsme udrželi do konce poločasu. Ve druhém poločase jsme střídali více a méně povedené pasáže. Nejpovedenějším okamžikem byla povedená nahazovačka přihrávajícího M. Martenka a zakončujícího P. Henzla. Díky mnoha absencím dostalo šanci několik dorostenců, kteří svými výkony rozhodně nezklamali. Role střední spojky se velmi kvalitně chopil J. Polák, v brance se dařilo R. Soukupovi a T. Pleschingerovi. Střelecky nás táhl P. Henzl, který vstřelil celkem deset branek. Celkově tak podzimní části končíme na druhém místě s jedinou porážkou. Přes přestávku nás čeká plno práce, abychom se dokázali v jarní části poprat o nejvyšší příčku," říká po posledním utkání trenér Ondřej Harbich.

Michal Hájek, SK LIBEREC HANDBALL