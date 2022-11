Liberečtí muži nenastoupili do utkání v plném složení, ale na výsledku se to nakonec neprojevilo. V sestavě chyběl nemocný Dominik Fiala a lehce zraněný Patrik Matula. Nehrál ani Jan Hájek, který sbíral zkušenosti za extraligový Jičín. Naopak poprvé v sezóně do zápasu zasáhl Matouš Nejedlo a do branky se podruhé v sezoně v našem dresu postavil Jakub Knittl.

Ústí přijelo do Liberce pouze se sedmi hráči do pole. To se ukázalo být kamenem úrazu. Už od první minuty nezvládali držet krok s tempem zápasu, které domácí nastavili. Náskok libereckých házenkářů rychle narůstal, v poločase svítilo skóre 25:6. Ve druhé polovině se zápas už jen v poklidu dohrál do konečného skóre 45:16.

“Ačkoliv jsme do zápasu s Ústím nenastoupili v plné sestavě, tak byl jasným cílem zisk dalších dvou bodů do tabulky. Do zápasu jsme vstoupili soustředěně. Obrana v čele s Robertem Soukupem pracovala kvalitně. Díky tomu jsme měli možnost střílet jednoduché branky z breaků. I když jsme se dostali do postupného útoku, tak jsme si dokázali jednoduchými kombinacemi poradit a přehrát obranu našeho soupeře. Druhý poločas už z naší strany nebyl takový, jaký bych si představoval. Zahazovali jsme obrovské množství vyložených šancí a kupili zbytečné technické chyby. I přes tyto nedostatky jsme ale zápas dovedli v poklidu do vítězného konce, a připsali jsme si nejvyšší výhru v letošním sezóně,” hodnotí mistrovské utkání trenér Ondřej Harbich.

Michal Hájek, SK Liberec Handball