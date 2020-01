Už ve čtvrtek se svěřenkyně trenéra Libora Gálíka utkaly s Přerovem, kterého porazily jednoznačně 3:0. Během celého zápasu neměly ženy se svým soupeřem žádný problém.

První set opanovaly 25:10, druhý 25:20 a třetí 25:13.

„Jsme strašně rády, že jsme utkání zvládly za 3:0. Kromě třetího setu jsme měly utkání pod kontrolou. Děkujeme fanouškům,“ pronesla kapitánka Liberce Eva Svobodová.

„Jsem rád za vítězství v té sérii. Ta série byla těžká, čtyřikrát za sebou s Přerovem. Prostě bylo hlavně o hlavách nepodcenit ani jeden zápas. To se nám povedlo. Spokojenost,“ doplnil trenér Liberce Libor Gálík.

Na straně Přerova panovalo zklamání. „Byly jsme horší ve všech herních činnostech. Pokud nebudeme dodržovat to, co si řekneme, tak nemůžeme vyhrát,“ ví kapitánka Přerova Sandra Kotlabová.

„Gratuluji Liberci k vítězství. O den dříve jsme hráli slušné tři sety, tentokrát to nebyl výkon na extraligu,“ přidal se s kritikou kouč Přerova Radim Vlček.

Liberec je v tabulce UNIQA extraligy žen na pátém místě se ziskem 33 bodů. Na čtvrtou Ostravu ztrácí pouhé dva body.

V příštím kole se ženy Dukly utkají s Královým Polem, zápas začíná v sobotu 25. ledna od 18 hodin.

Úspěšný duel za sebou mají také muži. Na domácí palubovce hostili Kladno, kterému nedovolili ani set a bezpečně vyhráli 3:0. První sada byla v režii Dukly poměrem 25:23, druhá pak 25:22 a třetí 25:16.

„Myslím si, že to byl z naší stran dobrý zápas. Vítězství si zasloužil celý tým, protože jsme celé utkání velice bojovali. S Kladnem je to vždy takové vyhecované a my navíc stále nechceme letos prohrát v naší hale,“ burcuje kapitán Dukly Liberec Jan Štokr.

Trenér Liberce Michal Nekola přiznal, že před zápasem panovaly určité rozpaky. „Měli jsme trošku z utkání obavy, protože víme, že Kladno je pod tlakem a v krizových situacích se umí zvednout. Dva sety vzdorovalo a hrálo velice dobře. Myslím si, že jsme vyhráli hlavně útočnou fází, kterou jsme měli lepší než Kladno.“

Jeho protějšek, lodivod Kladna, Milan Fortuník žehral na potíže v útoku. „My se velmi trápíme v útoku v podstatě celý podzim a pokračuje to bohužel i po Vánocích. Hrát se soupeřem jako je Dukla s tím, že prostě nejsme schopni útočit, to nejde. Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti.“

Liberec se v tabulce dostal na druhé místo s 30 body. Na vedoucí Karlovarsko ztrácí devět bodů.

V sobotu 25. ledna od 18 hodin hraje Dukla v Brně.