„Jsem moc rád, že ta nabídka přišla, byl jsem na volné noze, nebylo v podstatě co řešit,“ uvedl v rozhovoru pro Deník bývalý trenér Českých Budějovic, Perštejna, Karlovarska, Příbrami či Ústí nad Labem.

Pod Ještěd se vrací po dlouhých letech. Na začátku milénia byl s Duklou jednou třetí, dvakrát druhý a v roce 2003 ho dovedl k mistrovskému titulu.

Na severu Čech doufají, že se s Bromovým příchodem dobré časy vrátí. Naposledy působil netradičně jako asistent u žen pražského Olympu. Po roce a půl jeho mise ale skončila a nyní by měl být spasitelem Dukly.

Trenérem libereckých volejbalistů je Brom. Jednal jsem rychle, řekl šéf Dukly

Jak se zrodil váš příchod do Liberce?Kontaktovalo mě vedení Dukly, řekli jsme si kompetence, dohodli se do konce sezony. A co bude dál, to se pak pak uvidí…V kariéře jste vedl v drtivé většině muže, těšíte se tedy na návrat k chlapské složce?Sledoval jsem obě složky, k Olympu se už moc vracet nechci. Určitě je teď pro mě liberecká mise výzva. Pár zápasů Dukly jsem viděl, znám atmosféru v klubu, vím, do čeho jdu.Máte nějaká osobní předsevzetí, cíle a také určité představy?Snaha bude posunout Duklu tam, kam patří, tedy do horních pater tabulky. Chci, aby se to tady ozdravilo a fungovalo dál.Předpokládám, že víte, jak na to…Něco v hlavě mám, v pondělí jsem měl první tréninky a hned jsem klukům svoje vize řekl. Mám pozitivní náladu a tu jim taky chci natlačit do hlavy.Dukla tápe, navíc ji brzdí zranění, má opravdu řadu problémů…Jednoduché to nebude, ale s vědomím toho, co se tady děje, jsem do toho šel. Vím, že to nebude jednoduché. Vůbec. Možná to teď řeknu špatně, ale nějaké zkušenosti mám a asi mám nějakou představu, co dělat. Nejen po stránce psychiky, ale i ohledně volejbalových věcí jako takových. Kluby musím prvně odbrzdit v hlavách.Jaké jsou vaše první dojmy z klubu?První dojmy jsou v pořádku. Poslední zápasy jsem viděl. Kluci měli na můj vkus kapku víc hlavy dolu, než bylo zdrávo a od toho se odvíjely chyby. Musí mít víc odvahy, agresivity.Už ve čtvrtek vás čeká v evropské konfrontaci Belchatow. V Polsku pod vedením vašeho asistenta Vladana Merty Dukla podlehla 0:3, co za pár dní můžete udělat s týmem vy?Musíme a budeme trénovat. Co si budeme podívat, čeká nás hodně kvalitní soupeř. Belchatow je jasný favorit, my musíme přesto hrát aktivně. V tomhle zápase nemáme co ztratit, proto nám odvaha chybět nemůže. Do konce prosince máme hustý program. Odložený zápas s Budějovicemi, další utkání v Budějovicích, hrajeme doma s Karlovými Vary a Český pohár na Odolce. Nic jednoduchého nás nečeká.Uvažuje se aktuálně i o posilnění?Poslouchám a naslouchám vedení Dukly, bavíme se s kolegou Vladanem Mertou a určitě jednáme o různých variantách. Chci si udělat obrázek, poznat hráče, ale co jsem pochopil, tak se na zlepšení situace pracuje i v tomto směru. Něco by se mohlo stát. Já jsem rád, že jsem zpět v chlapském volejbalu a o to bude moje ambice a odhodlání tady v Liberci vyšší. Kvalita tu je, jen to musíme odbrzdit a nastartovat.

Jak situaci vidí ředitel klubu?

„Hledali jsme zkušeného, pokud možno českého trenéra. Jednal jsem s několika kandidáty, ale nakonec mi jako nejlepší volba přišel Petr Brom. Umí z mužstva dostat maximum, zná liberecké prostředí, mohl naskočit prakticky hned. Zatím jsme se dohodli do konce sezony, musíme to tady rychle nastartovat. Ci bude dál, to se budeme bavit po sezoně. Petr už v Liberci úspěchy měl, měl je i jinde a já věřím, že nám pomůže.

Souběžně pracujeme na doplnění kádru. Pokud se to povede, mohl by se k nám vrátit v horizontu týdne jeden hráč ze zahraničí, řešíme ještě univerzála. Potíž je, že zraněných máme hodně a teď ještě vypadl nahrávač Luboš Bartůněk.

Ve čtvrtek nás čeká evropský pohár proti špičkovému soupeři z Polska. Za současné situace asi nemůžeme mít přehnané ambice, ale věřím, že kluci nechají na palubovce všechno.“

PAVEL ŠIMONÍČEK,

ředitel VK Dukla Liberec