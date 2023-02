Tratě, na kterých se bojovalo o olympijské medaile v roce 2010, jako by stále voněly novotou a na vrcholnou mládežnickou akci byly perfektně připravené. O posledním lednovém víkendu začal šampionát sprinterskými závody, které byly ve Whistleru zalité sluncem. To však oblast blízko Vancouveru v Britské Kolumbii opustilo, aby ho vystřídala mračna, která v závěrečném dni během štafet zkrápěla tratě vydatným deštěm. Závodníci si tedy během náročného týdnu prošli ledasčím.

Mezi juniory nejúspěšnější dvakrát čtrnáctý Jiří Tuž

Hned úvodní juniorský sprint nakonec přinesl nejlepší český chlapecký výsledek na šampionátu. Jiří Tuž ve čtvrtfinále do poslední chvíle bojoval o postup. Ten mu utekl o pouhých 6 setin, i tak ale výsledné 14. místo bral. "V prvním stoupání jsem si utvořil náskok, ve sjezdu a cílové rovince mě ovšem dojeli dva Švédi, kteří byli mnohem silnější a já na ně neměl nárok," okomentoval s pokorou své vystoupení.

V pondělí na Tuže čekala naopak nejdelší distance celého mistrovství, tedy hromadná dvacítka klasickou technikou. Velký mládežnický talent ale prokázal svou univerzalitu a dobrou orientaci v balíku soupeřů a i když mu úvod závodu utekl, zopakoval své 14. místo ze sprintu. „V prvním kole jsem měl velkou krizi, bolela mě záda a první skupina mi ujela. Se závodem nejsem úplně spokojený, ale na druhou stranu to mohlo být i horší,“ nechal se slyšet. Jeho klubový kolega Matyáš Pávek se dlouho se svým parťákem držel ve stejné stíhací skupině a nakonec obsadil 22. pozici, když dojel 14 vteřin za Tužem.

Oba zástupci Dukly se následně po jednodenní pauze vrátili do bílé stopy. Jiří Tuž se ve druhé polovině závodu trápil a dokončil volnou desítku až jako 65. v pořadí, Matyáš Pávek zajel 32. nejrychlejší čas. „Byla to hodně těžká trať, soupeři byli také hodně silní. Není to výsledek, se kterým bych byl velmi spokojený, ale jsem rád, že mám prostor a motivaci k tomu, abych se zlepšoval a jezdil lépe,“ hledal pozitiva na svém výkonu Pávek po svém posledním závodě na MS.

Barbora Antošová se 11. místem ze sprintu zasadila o nejlepší český výsledek MS

Barbora Antošová se postarala o jediný český postup do semifinále sprintu, v kategorii U23 proklouzla po takticky vyzrálém výkonu mezi nejlepší dvanáctku. Semifinále jí sice nevyšlo dle představ, i tak z toho ale byl nejlepší český výsledek na celém mistrovství. „Není to špatný výsledek, ale chtěla jsem víc, hodně mě to mrzí. O to víc, že je to můj poslední rok v kategorii U23. Jsem zklamaná, chtěla jsem jet mnohem lépe,“ komentovala své umístění na 11. pozici v emocích po závodě Antošová.