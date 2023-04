Na turnaji OKTAGON 41 v liberecké Home Credit Aréně mohli diváci vidět mimo klec mnoho známých tváří. Jednou z nich byl i zápasník UFC Makhmud Muradov se svou partnerkou Sabinou. Uzbecký rodák, který žije střídavě v Praze, své rodné Buchaře a americkém Las Vegas si v zákulisí mezi šatnami našel čas na novináře a rozpovídal se například o svém návratu, ramadánu nebo koho favorizuje v netrpělivě očekávané bitvě Vémola vs. Kincl 2.

UFC zápasník Makhmud Muradov | Foto: web iRozhlas

Jak to momentálně vypadá s vaší zraněnou rukou?

Dobrý, už boxuju a těším se na zápas. Ještě je tedy trochu oteklá, ale týden zpět jsem byl na poslední injekci a vypadá to dobře. V UFC mi prodloužili smlouvu o rok, což nemuseli, jelikož jsem byl zraněný. Uvidíme, co bude dál.

Cítíte se tedy v pohodě?

Ano, hlavně mentálně. Chci zápasit, vyhrávat, jsem hladový. Vše jsem vynechal, jelikož mám hodně aktivit doma v Uzbekistánu, kde jsem nějaký čas byl. Teď jsem zpět v Česku, chci se připravit, vyhrát zápas a vybojovat novou smlouvu.

Kdy bychom vás mohli vidět opět zápasit?

Ptáčci šeptají, že má být turnaj v Londýně, takže snad tam.

Kolem procházel Václav 'Baba Jaga' Mikulášek po vítězném souboji a Muradov zvolal: "Čau, gratuluju! Jsem vyhrál prachy na tobě! Vsadil jsem si," a smál se. Vzápětí dodal opět se smíchem: "Nesázejte! Je to špatné!"

Věřil jste Vaškovi Mikuláškovi?

Ano. Sedíme vedle sebe s jedním pánem a sázíme se spolu live.

Je období ramadánu. Můžete prosím říct, jak vás to ovlivňuje v přípravě?

Je to všechno v hlavě. Trénuji dvakrát denně. Ráno nejím a nepiju, když zapadne Slunce, můžu se najíst a napít. Dělat váhu je horší. Ramadán ze mě dělá mentálně lepšího člověka. Cítím se lépe, když ho držím.

Nejste tedy během tréninku unavenější nebo slabší?

Je to zkouška, kterou zvládnu a jdu dál.

Trénoval jste v poslední době s Karlosem Vémolou? Jak to vypadá s jeho formou po návratu?

Pět dní zpátky jsme spolu byli na tréninku. Cítil se dobře, ale není to ještě ten Karlos, jaký byl. Určitě ale brzy bude.

Jak vidíte zápas mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem?

Myslím si, že to bude vyrovnané. Karlos má rád tlak kolem sebe. Motivuje ho to více trénovat a makat. Koukal jsem ale na poslední zápasy Patrika a musím říct, že šel hodně nahoru. Uvidíme, jak to bude ve vzájemném souboji.

Kdo je podle vás favoritem?

Lhal bych, kdybych řekl, že nemám favorita. Myslím si, že Karlos, protože umí s váhou a 84 je jeho.