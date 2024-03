„Byl to infarktový zápas. Vše, co jsem si připravoval, následně vyšlo. V první minutě zápasu jsme na sebe ale vlétli, soupeř mi skočil pod nohu a chytil heel hook, tedy páku na kotník a koleno. Jak jsme ještě nebyli zpocení, nemohl jsem tu nohu vůbec vyndat. Počítal jsem s tím, že si nechám urvat kotník nebo koleno. Ještěže tam bylo tolik fanoušků, kteří mě ku*va povzbudili a díky nim jsem to nějak ustál,“ vrátil se Štummer k zatím poslednímu souboji. Letos by chtěl stihnout ještě dva…

Kdy jste se dostal k bojovým sportům?

Přibližně v 17 letech jsem začal s grapplingem, ve kterém jsem se zúčastnil pár turnajů. Po dvou letech jsem přestal zápasit kvůli škole. Za další dva roky jsem se k tomu ale vrátil a zjistil jsem, že bych chtěl místo grapplingu spíše zápasit v kleci a dělat MMA.

Zkoušel jste v dřívějším věku i jiné sporty?

Ano, klasicky fotbal, atletiku nebo florbal. Měli jsme poměrně sportovní základní školu, na které se hrály asi všechny sporty, na které si jen vzpomenete.

Co vás baví právě na MMA?

Je to sport, ve kterém jdete sám za sebe a nemusíte spoléhat na dalších deset spoluhráčů jako například ve fotbale. Když něco pokazíte, můžete si za to sami.

Jak pokračovala vaše cesta ve světě bojových sportů?

Přišel jsem do Nového Boru k Pavlu Štefkovi a řekl mu, že bych si chtěl vyzkoušet amatérské MMA zápasy. Neuměl jsem ale ani bouchnout, protože jsem se do té doby jen válel na zemi a on dal ode mě ruce pryč. (úsměv) Šel jsem tedy za Jaroslavem Musilem do MMA Liberec, který mě přihlásil na ligu. První amatérský zápas jsem měl v liberecké Home Credit Areně, kde jsem vyhrál na škrcení a rázem se to začalo nabalovat. Hned přišel druhý vítězný zápas v Jablonci a následně další výhra. Měl jsem skóre 3-0 a řekli jsme si, že zkusíme mistrovství ČR Amatérské ligy. Tam jsem měl za den čtyři nebo pět zápasů a skončil druhý bez nějakých velkých zkušeností. V tu chvíli se to definitivně zlomilo a věděl jsem, že se chci MMA věnovat a můžu v tom být úspěšný.

Co následovalo dále?

Poté se mi začaly otevírat dveře. Zápasil jsem v IAF v garážích, kde už nebyly chrániče na holeně a bylo to tvrdší. Díky těmto zápasům už jsem se nemohl vrátit mezi amatéry a dalším krokem byl vstup mezi profesionály, kam jsem se dostal po dalších dvou letech. Najednou to bylo něco úplně jiného. Mohly se lokty do obličeje nebo na zemi a už je to opravdový boj. Měl jsem štěští, že zároveň s mým vstupem mezi profesionály vznikala nová organizace RFA, kde jsme hned podepsali smlouvu a měl jsem první zápas.

Kdo koho oslovil?

Byla to taková situace, kdy nová organizace sháněla amatérské zápasníky, kterým bude pomáhat s přechodem mezi profesionály a my zase naopak chtěli uskutečnit přesně tento krok. Nějak jsme na sebe tedy vzájemně narazili a za chvíli jsem měl první profi zápas v červenci 2022. Ten jsem vyhrál a rázem jsme věděli, na čem ještě více pracovat. Vzali jsme další zápas a najednou jsem měl 2-0. Vzápětí nás oslovilo KSW, že budou expandovat do Čech a jestli k nim nechceme.

To musel být obrovský výkonnostní skok, že?

Ano. Navíc jsem tam měl takové neštěstí, že jsem si dva týdny před zápasem zlomil nos a do souboje tak nastupoval se zraněním. Nechtěl jsem to ale zrušit a přijít tak o šanci zápasit v KSW. Vše jsme vsadili na jednu a vyšlo to. Pak přišla první porážka mezi profesionály od Poláka Dawida Karety a naposledy další vítězství v Liberci nad Adrianem Wieliczkem, kterého jsem utáhl na triangl. To je borec, který měl hnedý pásek v brazilském Jiu-Jitsu, takže pro mě opravdu paráda.

Můžete se ohlédnout právě za tím posledním zápasem, který jste vyhrál 17. února v liberecké Home Credit Areně?

Byl to infarktový zápas. Vše, co jsem si připravoval, následně vyšlo. V první minutě zápasu jsme na sebe ale vlétli, soupeř mi skočil pod nohu a chytil heel hook, tedy páku na kotník a koleno. Jak jsme ještě nebyli zpocení, nemohl jsem tu nohu vůbec vyndat. Počítal jsem s tím, že si nechám urvat kotník nebo koleno. Ještěže tam bylo tolik fanoušků, kteří mě ku*va povzbudili a díky nim jsem to nějak ustál. Pak tam byl nějaký náznak škrcení zezadu, ale to už jsem se cítil poměrně v klidu, protože tuto obranu hodně trénujeme. Na konci prvního kola jsem cítil, že soupeř fyzicky odešel a bude to jen má hra. Následně rozhodovala hlavně hlava a srdce.

Do světa bojových sportů jste vstoupil díky grapplingu. Cítíte se tedy lépe v boji na zemi?

Všichni mě mají za čistého zemaře, ale poslední dva roky jedu hlavně postoj a nohy. Myslím si, že už to prodávám i v zápasech. Naposledy jsem například trefil čistý high kick. Nebojím se přestřelek a mám rád takové ty vzdálenosti, kdy na sebe dosáhneme a můžeme si rozdat tvrdé údery na hlavu. Když už mi ale teče do bot, mou dominancí je stále wrestling a grappling a raději jsem na zemi.

Kdo vás momentálně trénuje?

Postoj jedeme s Pavlem Štefkem a Jindrou Syřištěm.

Jak vnímáte polskou organizaci KSW?

Pro mě je to něco šíleného. Organizace všeho, co dělají, je nuskutečná a nechápu, jak to mohou zvládat. I poslední člověk ví, co má dělat a všichni jsou strašně sehraní. Jednání z jejich strany je super a na velmi profesionální úrovni. Nikdy jsem nezažil, že bych dostal nějaké věci a u nich mám na každém turnaji tašku plnou oblečení. Jsou zařízené hotely, letenky, proplacená cesta. Prostě úplně vše a chovají se k vám opravdu profesionálně.

Jste už v takové fázi, že vás MMA uživí?

Ještě ne. Jsem voják z povolání. Snad se to ale povede za dva nebo tři zápasy, protože bych si to přál.

Trochu to připomíná cestu dalšího libereckého zápasníka, a to Dominika Humburgera. Vnímáte to tak?

Úplně ne. Já se tolik nechci propagovat přes armádu a jedu si to více po svém. Možná delší cestou, ale doufám, že pro mě lepší.

Jaké jsou vaše plány na následující rok?

V KSW mám smlouvu ještě na dva zápasy, které bych chtěl stihnout do konce roku a nejlépe samozřejmě oba vyhrát. Tím bych se mohl dostat do TOP 10 v mé váhové kategorii a následně podepsat dobrou smlouvu, abych už nemusel chodit do práce a mohl jen trénovat a zápasit. Časem bych chtěl dostat šanci zabojovat si o titul a být prvním Čechem, který ho v KSW vyhraje.

A co nějaké velké sny?

Dlouhodobým cílem je UFC. Myslím si, že by to měl být sen každého zápasníka, protože to je nejvíc, čeho můžete v MMA dosáhnout.