Mladší žáci vstoupili pod vedením trenérů Tumy a Raka velmi úspěšně do krajského přeboru v šestkovém volejbalu, kde své soupeře z Dukly Liberec, Loko Česká Lípa, Sokola Mnichovo Hradiště a Jiskry Nového Boru porazili vždy 2:0. Kromě toho dva týmy v této kategorii rozehrály krajskou soutěž o Pohár předsedy Krajského volejbalového svazu ve čtyřkovém minivolejbalu, když jeden z nich svou skupinu vyhrál a druhý byl ve druhé skupině těsně třetí.

Junioři s trenéry Mejzrem a Haasem vykročili velmi dobře do své republikové soutěže (1. liga juniorů), ač je tým tvořen z větší části kadety (do 18 let). Všechna čtyři svá dosavadní utkání kluci vyhráli a v neúplné tabulce (mají dva odsunuté zápasy) jejich skupiny ligy jim patří druhá příčka.

V Extralize kadetů nebyla v prvním kole pozice družstva TJ Slavia jednoduchá. Nastoupili proti favorizovaným týmům Duky Liberec, VK Kolín a TJ Nový Jičín jako nováček soutěže, navíc bez dvou útočníků základní sestavy.

Přesto se všemi třemi soupeři sehráli důstojné zápasy a, hlavně, zahráli velmi solidně a bojovně. Prohry v setech o dva až sedm míčů nebyly neúspěchem. Škoda jen trochu smolné prohry s dalším stabilním účastníkem Extraligy VK Karlovarsko 2:3, kde bylo vítězství (a dokonce 3:1) velmi blízko. Trenéři Prokop, Haas a Nevoral byli s projevem družstva spokojeni.

Starší žáci, kde je pro Český pohár připraveno kombinované družstvo Dukla-Slavia (po pěti až šesti klucích z obou klubů) pod vedením trenérů Správky z Dukly a Nevorala ze Slavie, musejí zatím počkat, co bude dál, první kolo respektive kvalifikace bylo pro velikost akce zrušeno.

Termínový kalendář volejbalové Slavie Liberec je ve všech kategoriích nabitý, ovšem otázkou zůstává, co mladým volejbalovým nadějím dovolí aktuálně platná omezení proti šíření koronaviru. Snad budou moci mládenci i nadále hrát, i když se budou muset obejít bez podpory fanoušků a rodičů.

Petr Prokop