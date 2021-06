Její součástí je i řada akcí. Mladší a starší žáci se zúčastnili dvou přípravných turnajů v Mnichově Hradišti, z nichž ten první pro třináctileté vyhráli v konkurenci domácího týmu, Dukly Liberec a Kralup nad Vltavou.

Druhý dopadl hůře (pro čtrnáctileté), ale zápasy byly vyrovnané, často byla k vidění prohra 1:2. Kadeti připravující se na další sezonu Extraligy své kategorie absolvovali poměrně náročný dvoudenní sraz. Na něm s trenéry Haasem, Mejzrem a Prokopem dost intenzivně trénovali v sobotu herní činnosti jednotlivce, v neděli potom útočné i obranné kombinace.

Trenérům se podařilo dát dohromady velmi solidní tým i za účasti dvou hráčů, kteří by přišli na hostování a minisrazu se již zúčastnili. Dva hráči družstva hrají velmi úspěšně celostátní soutěže v beachvolejbalu.

Dorost (tedy kadeti doplnění o juniory – do 21 let) bude opět startovat v 1. lize juniorů, kde naposledy v sezoně 2019-20 obsadil ve své skupině 3. místo a letos by chtěl toto umístění minimálně zopakovat.

Podle termínového kalendáře zveřejněného na webových stránkách Slavie Liberec se junioři a kadeti zúčastní kempu na Malé Skále, který proběhne od 20. do 26. června. Následovat bude turnaj v beachvolejbalu, a to i pro starší žáky. V srpnu pak mládež Slavie absolvuje letní kemp Doksech.