Postupně nabíral další zájemkyně o tento sport do dívčí kategorie, zatím se stará o zhruba dvacítku děvčat. Pokračovala výborná spolupráce s DDM Větrník a základními školami Sokolovská a J. Švermy.

Ve vyšších mistrovských soutěžích mužů (extraliga, 1. liga, 2. liga) startovalo téměř 20 odchovanců a hráčů Slavie, v nižší soutěži (krajský přebor) dokonce několik desítek, ve vítězném týmu Sokola Malá Skála hned 12 borců, v druhém nejlepším družstvu Bižuterie Jablonec 7, atd.

Pochopitelně druhým základním smyslem práce klubu jsou kolektivní sportovní výsledky, přiměřené jeho možnostem. To se i letos dařilo. Družstva ve věkových kategoriích opět patřila do výkonnostních úrovní, kde chce klub dnes zhruba být. To znamená pohybovat se hned za užší špičkou mládežnického volejbalu ČR.

Junioři pod vedením trenérů Mejzra a Haase skončili na velmi slušném třetím místě své skupiny 1. ligy ČR. V Českém poháru kadetů se nově se rodící družstvo této kategorie umístilo na desátém místě z osmnácti zúčastněných týmů, což vzhledem k věkovému průměru byl rovněž solidní počin.

I zde byli trenéři Prokop a Taraba spokojeni.

Navíc se tento tým vítězstvím v Krajském přeboru kadetů podle všech zatímních výstupů z ČVS kvalifikoval do Extraligy kadetů 2020-21.

POSTUP UNIKL

Starším žákům jen o set unikl postup do finále Českého poháru a ve svém přeboru Libereckého kraje svěřenci trenérů Nevorala a Lenerta skončili druzí, když v průběhu sezony sehráli řadu vyrovnaných utkání s vítěznou Duklou Liberec.

Mladší žáci a vybraní borci z přípravky pod vedením trenérů Lenerta, Raka a Tumy obsadili v minivolejbalovém seriálu O pohár předsedy KVS třetí, páté, osmé a desáté místo.

Tam bylo smyslem, přes úspěšná výsledková vystoupení prvních dvou týmů, především dát příležitost těmto ještě docela mladým adeptům volejbalu zahrát si a užívat si tak svůj sport herním, tedy tím úplně nejlepším způsobem.

Jaké úspěchy budou příště?

Petr Prokop