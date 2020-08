Talentovaný hráč má velmi blízko také k futsalu, ale za ligový tým FTZS Liberec neodehrál ani jedno ligové utkání. „Je to skvělý sport a hlavně parádní doplněk pro fotbalisty,“ říká Beran.

Jak moc vás futsal bavil?

Futsal mě moc bavil. Je to skvělý sport a hlavně parádní doplněk pro fotbalisty. Baví mě všechny míčové sporty, ale jako fotbalista mám k futsalu hodně blízko. Rád sleduji zápasy v televizi. Dá se z toho převzít moc věcí i do fotbalu.

Co vám futsal dal do fotbalové kariéry?

Je to hodně o technice, takže jsem se v tomhle směru určitě zlepšil. Navíc je futsal hodně taktický sport, takže si myslím, že v obou směrech jsem se posunul.

Pokud byste měl jednou možnost, vrátil byste se k tomuto sportu?

Musím říct, že občas je to náročné na kolena, se kterými jsem měl dříve problémy. Ale když budu v pořádku, určitě bych si rád futsal zase zahrál. Je to lepší, že se nemusí tolik běhat. Je to spíše o dovednostech, člověk musí být hodně kreativní, a to mám rád.

V předchozích dnech se vyřešil váš přestup do Slavie. Jak jste mediální tlak snášel?

Jsem moc rád, že se o mě zajímá klub, jako je Slavie. Už jsem tam půl roku byl a jsem moc rád, že se tam můžu vrátit. Je to nejlepší tým v Česku, takže je to čest. Žádný tlak necítím. Snažím si fotbal užívat a zlepšovat se každý den, to je nejdůležitější.

Jak se do nového prostředí těšíte?

Jsem opravdu moc šťastný za tuto šanci a už se těším na novou výzvu.