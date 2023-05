Sen se rozplynul jako pára nad hrncem. Liberecká volejbalová parta byla jeden zápas od postupu do vysněného finále, ale nakonec jí vystavil stopku šťastnější budějovický Jihostroj, který zvládl poslední dvě semifinále. Vyčerpaný tým Dukly pak nastoupil k extraligovému reparátu, avšak ani v boji o bronz neuspěl. Nad síly mu byl tým Karlovarska, který vyhrál obě bitvy, a tak skončil třetí právě on.

Sezonu dokončili liberečtí volejbalisté čtyřmi porážkami v řadě a v extralize skončili čtvrtí. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Jinak je škoda, ve druhém a třetím setu vždy soupeře bodově dotáhneme, potom se nám nepodaří dokončit další bodové situace. Tím se rozhodl ten druhý a třetí set. Kdyby se nám zde podařilo soupeře přehrát, tak věřím, že bychom vedli 2:1 a že bychom ještě jeli na třetí utkání do Varů. Ale to se nám bohužel nepodařilo,“ litoval smutný liberecký trenér Martin Demar.

Poslední zápas sezony? Dukla Liberec – ČEZ Karlovarsko 0:3 (19:25, 23:25, 21:25). Konec série…

Liberci kvůli zraněnému kotníku chyběl v koncovce sezony kapitán Lukáš Ticháček „Ano, nezbývá mě nic jiného než pogratulovat soupeři k zisku bronzových medailí. Dnešní utkání bylo nula tři a myslím si, že jsme Karlovarsku moc nekonkurovali. Vítězství měli jednoduché,“ uvedl.

Západočeský tým může slavit. „Samozřejmě máme strašnou radost z výhry. Byli jsme ze začátku takoví ustrašení, co se zde bude dít a naštěstí jsme to dnešní utkání velmi dobře zvládli. Já bych chtěl osobně pogratulovat Bazimu (Jakub Veselý) za super kariéru, bylo mě ctí si s ním zahrát v národním družstvu, byla to super kariéra a přeji mu vše nejlepší do budoucnosti,“ prohlásil Daniel Pfeffer, kapitán hostrů.

Třetí příčky si cenil i Jiří Novák „Je to pro nás jednoznačně úspěch. Získat tři medaile v jedné sezóně, to je prostě paráda. Také je dobré zakončit sezónu vítězstvím, to vždy přináší pozitivní vzpomínky. Děkuji moc kluků, jak se o ty medaile porvali, také děkuji divákům, kteří si sem do Liberce za námi našli cestu a dohnali nás pro tu bronzovou medaili,“ dodal hostující kouč Jiří Novák.