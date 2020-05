V exkluzivním rozhovoru pro Liberecký deník Kubíček popisuje, kterak zvládal situaci během nouzového stavu. Dále prozradil, na co se v rámci ploutvového plavání specializuje, jaké měl výsledky a jaké má vize do budoucna.

Matyáši, jak jste zvládl nynější karanténu a pobyt doma?

Začátek byl samozřejmě těžký a chvíli trvalo, než jsem si zvykl a naučil se v karanténě nějakým způsobem fungovat. Později se to ale zlepšilo a myslím, že jsem díky karanténě našel čas i na věci, na které bych si normálně ani nevzpomněl.

Jak probíhaly vaše tréninky v této době? Jak se ve vašem klubu Aqua klub Liberec trénovalo?

Tréninky byly nejdříve samozřejmě individuální, kdy jsme od trenéra Vladimíra Beneše dostávali spoustu návodů na cvičení doma nebo běh, a později po rozvolnění opatření jsme společně začali jezdit na kole a několikrát do týdne se scházet na kruhové tréninky nebo podobné aktivity.

Kde jste bral motivaci se aktivně věnovat cvičení i bez skupinové podpory týmu?

Myslím, že největší motivací pro mě bylo vědomí, že všichni na tom jsou v současné situaci víceméně stejně a že čím více se budu snažit teď, tím jednodušší bude návrat do bazénu.

Jak si myslíte, že tato situace ovlivní vaši kariéru? Dá se na situaci najít něco pozitivního?

Jelikož jsem letos posledním rokem v juniorské kategorii, tak je možné, že moji kariéru ovlivní značně. Letos jsem měl asi největší šance na úspěchy v závodech Světového poháru a především MEJ. Pokud budou všechny tyto závody bez náhrady zrušeny nebo odloženy na příští rok, budou mít asi všichni závodníci mého ročníku smůlu.

Jaké závody jste již letos absolvoval? Podařilo se vám splnit limit na ME?

Letos jsme stihli jenom první kolo Světového poháru v Egeru, kde jsem v juniorské kategorii získal dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Na konci minulého roku se mi podařilo splnit několik limitů a v Egeru jsem tři potvrdil.

Jaké jsou disciplíny, na které se specializujete?

Specializuji se na střední až dlouhé tratě disciplíny PP. V praxi to tedy znamená 200PP, 400PP a 800PP (někdy i 1500PP).

Pokud by se ME letos konalo, jaké si dáváte cíle?

Samozřejmě všechno by záviselo na mé formě a okolnostech, ale po výsledcích z loňského šampionátu bych rád získal dosáhl na medailovou příčku nebo dokonce na titul.

V případě, že ME nebude, co byste označil za vrchol své letošní sezóny?

Vzhledem k tomu, že letos jsem se účastnil jenom jednoho závodu, muselo by to být právě první kolo SP v Egeru. Zde jsem ale dosáhl podle mě poměrně dobrých výsledků, takže by se to dalo považovat za celkem úspěšný vrchol.

Je něco, co vás situace naučila, co byste si chtěl převést i do další sezóny?

Během karantény jsem se naučil více věnovat suché přípravě, což je něco, co bych si rád alespoň v nějaké míře udržel i v dalších sezónách.

Jaký je váš tip na udržení osobní motivace a pozitivní vize do budoucnosti?

Myslím, že každý si musí najít vlastní motivaci, tak aby ho hnala vpřed. Mně třeba pomohlo, když jsem se podíval na nějaká videa ze závodů a připomenul si, jak příjemný je to pocit.

Anna Cimburková