Do utkání mohl liberecký trenér Zdeněk Skružný nasadit navrátilce do sestavy v podobě Petra Kološe, Matěje Klucha a Tomáše Dleska, premiérový zápas si navíc připsal junior Jakub Horník. „Museli jsme povolat mladého hráče, naše starosti se sestavou pokračují, bojíme se, že početná marodka může ovlivnit výkonnost v druhé polovině sezony,“ uvedl Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Zápas, který lépe začala v první třetině Sparta, rozhodl špatný liberecký vstup do druhé třetiny. Tři góly běhěm tří minut znamenaly stav 5:1 a tento náskok si domácí uhájili. Sparta nakonec vyhrála 8:5. „Tento úsek hry asi skutečně rozhodl, Sparta odskočila a my jsme se dokázali jen přiblížit.“

Protrhnout dvouzápasovou sérii proher a zvednout se ze současného 9. místa bude chtít Liberec v neděli od 17:00 proti Vinohradům. „Čeká nás další důležitý zápas, musíme jít krok za krokem a bojovat hned v tom prvním,“ dodal Skružný.

Předposlední Česká Lípa neměla na palubovce střešovického lídra co ztratit. Domácí favorit neponechal nic náhodě a českolipský tým rozsekal 14:2. Poslední třetinu hosté prohráli poměrem 7:1…„My jsme tam nezačali vůbec dobře. Hned na začátku jsme si dali dva vlastní góly. Prohrávat takhle rychle proti Střešovicím je hodně špatné. Ve druhé třetině jsme dokázali na domácí najít protihru, hra byla vyrovnaná. Jenže přišli další góly a bylo rozhodnuto. V závěru byly Střešovice na konci a nasypali nám další branky,“ hlesl David Derka, kouč českolipských florbalistů.

Jeho družina je v tabulce stále předposlední. Body nepřicházejí, přesto není desáté místo daleko. Lípě ale bolestně chybí střílení branek. „Co nás může nakopnout? Naše útočníky třeba moment, kdy dají dvě šťastné branky. Od toho se můžou odpíchnout. Je potřeba dál pracovat. Třeba proti Bohemce jsme vůbec nehráli špatně, ale dali jsme jenom jeden gól,“ pokračoval Derka.

Ofenzivní hráči jsou prostě zaseklí. Je to už otázka psychiky. „Snažíme se na to zaměřit. Zápasové situace natrénovat nejdou. Je to všechno v hlavě. Samozřejmě klukům hodně pomůžu, když z ničeho dají dvě branky. Pak to sebevědomí půjde nahoru,“ doufá David Derka.