Podle regulí FIS se závody mohou pořádat do -18 °C. „My jsme ale byli šťastní, že se vůbec nějaký závod koná, a tak jsme byli schopní jít na start i při -30 °C,“ líčila Deníku podmínky členka eDsystem Bauer Teamu.

Závod v třeskutém mrazu, který se na některých místech šedesátikilometrové trati vyšplhal na -27 °C, nepodcenila a dostatečně se oblékla.

„Nabalila jsem se po celém těle do čtyř vrstev a celou dobu jsem neměla skoro žádné problémy. Jen asi na dvacítce mi chvíli trochu mrznul zadek a posledních pět kilometrů při -22 °C ruce,“ vyprávěla.

„Měla jsem na sobě kvalitní termoprádlo. Nevzala jsem si kombinézu, ale převlíkáče. To jsou takové silnější elasťáky. Použila jsem robustnější turistické boty a přes ně jsem měla návleky. Na vršek jsem si ještě oblékla tréninkovou vestu.

Byla jsem sice trochu míň pohyblivá, ale bylo to rozhodně lepší, než kdybych mrzla,“ vyjmenovala svou výbavu.

Arktické podmínky rodačku z Jablonce nad Nisou nelimitovaly. „Ani mi nepřipadalo, že byla taková zima. Na La Diagonele nejsou mrazy nic neobvyklého. Už jsem to tam několikrát zažila, ale popravdě to nikdy nebyl takový extrém. To asi nikdo ze startujících nezažil,“ pokračovala.

Někteří lyžaři nevěnovali ochraně zřejmě takovou pozornost a doplatili na to. Jednou z postižených byla Britta Johanssonová Norgrenová ze Švédska, pětinásobná vítězka seriálu Visma Ski Classics, která doběhla na osmém místě.

„Kvůli puchýřům musela vyhledat nemocniční péči. Byla to ale její chyba. Do bot si dala jednorázové hřejivé polštářky. Jenže jak se jí zpotily nohy a vznikly omrzliny. Je to nebezpečné, protože skrz puchýře se může do organismu dostat infekce. Pár dní se kvůli obvazům do lyžáků nedostane, ale myslím, že příště už poběží,“ popisovala Kateřina Smutná.

Těší se na Jizerskou padesátku

Nadcházející závod série se jede už v sobotu v Itálii na trase Toblach – Cortina. „Už nemá tolik mrznout. Podle předpovědi má být maximálně minus sedm a sněžit,“ říkala sedmatřicetiletá lyžařka.

O svých ambicích k sezoně mluvila opatrně. „Pro závodnice, jako jsem já nebo Britta, je čím dál těžší prosadit se na bednu. Přibývají soupeřky, které jsou proti nám mladší třeba o třináct let. Cíl ale zůstává stejný – dostat se v každém závodě právě na pódium,“ naznačila.

Potěšila ji informace, že Jizerská padesátka naplánovaná na neděli 14. února se pravděpodobně uskuteční v plném rozsahu.

„Je to dobrá zpráva. Do Bedřichova se těším, ale přála bych si, aby mohli jet i hobíci. Oni dávají našemu závodu neopakovatelnou atmosféru,“ dodala dvojnásobná vítězka J50.

Bílé ruce, fialová stehna

Cílem mrazivé La Diagonely projel druhý. Teprve až pak si Nor Andreas Nygaard všiml, že něco není v pořádku. Když se dostal do tepla, zjistil, že mu úplně zbělely ruce. K tomu se přidaly puchýře a cítil nesnesitelnou bolest.„Byly to nejhorší hodiny mého života,“ prohlásil poté, co opustil ordinaci v Livignu.

Šok zažil i jeho krajan Magnus Vesterheim. Když se po závodě svlékl, překvapilo ho, že má úplně fialová stehna. „Nezdálo se mi, že by byla na trati taková zima,“ uvedl pětadvacátý lyžař v cíli. „Možná měli pořadatelé start trochu posunout, a ne vyrážet v půl deváté ráno. Nebo se trať mohla trochu zkrátit.“