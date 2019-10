„Mohou být štikou soutěže,“ uvedl trenér Dukly, a také české reprezentace, Michal Nekola. „S tím mohu jen souhlasit,“ přitakal Jan Štokr, největší hvězda Severočechů i celé extraligy.

Borce ověnčeného vavříny z italské Serie A1 či Ligy mistrů si příznivci na Lužinách moc neužili. Nastoupil pouze v úvodu první sady a v koncovce čtvrté.

„Honza Štokr nezačal dobře. Na plac přišel Patrik Indra, který odehrál výborný zápas. Všechny posty máme zdvojené. Hrát bude ten lepší, nezáleží, jestli jde o hvězdu,“ vysvětlil Nekola a rozmrzele doplnil: „Gratuluji domácím k uvolněnému výkonu. Byli odvážní a zasloužili si tři body. My jsme hráli v křeči.“

Hvězdný univerzál našel pro výkon Pražanů také slova chvály. „Výhru si zasloužili. Přehráli nás ve většině balonů,“ přiznal Štokr.

„My jsme nepodali kolektivní výkon, útočili jsme jen přes dva hráče, což si Lvi v pohodě pohlídali.“ Pražané předvedli vskutku nebojácný výkon. Riskovali na servisu, předháněli se v obětavosti v poli. Nikdo z nich patrně neřešil, že nastoupili proti českým vicemistrům.

„Dukla hrála dobře, my jsme střídali lepší i horší momenty, ale bojovali jsme. To nás dovedlo k vítězství,“ usmíval se kapitán lužinského výběru Jiří Král. Také on má bohaté zkušenosti ze zahraničí a jeho nadhled se přenáší na celé mužstvo.

Těch sekáčů na podání bylo více – úspěšné série předváděli hlavně univerzál Matej Mihajlovič, nahrávač Luboš Bartůněk a smečař Marek Šulc.

I scénář prvních dvou setů byl podobný. Lvi si vždy vypracovali drobný bodový náskok, který dokázali udržet – 25:22 a 25:23.

„Zápas nebyl jednoznačný. Snad s výjimkou první sady,“ mínil kouč Pražanů Tomáš Pomr. „Rozhodla trpělivost. Chtěli jsme Dukle ublížit servisem. Věřili jsme, že nám pomůže znalost domácího prostředí.“

Lužinskému trenérovi bylo nejhůře ve třetí části, v níž se Dukle podařilo odskočit a těsný náskok uhájit – 23:25. V té době však vytáhl stejně jako na Kladně svůj žolík. Smečař Jan Svoboda hru jednoznačně oživil. „Honza má formu. Výrazně si řekl o základní sestavu,“ neskrýval Pomr.

Také poslední dějství bylo vyrovnané. Lvi sice po celou dobu vedli, ovšem nikdy neodskočili o více než čtyři míče. Když se Dukla dotahovala, fanoušci trnuli. Kolik jen loni viděli zpackaných koncovek? Jejich miláčci je však nezklamali.

„Přivedli jsme zkušené hráče, kteří mají výhry v krvi. A ti ostatní se musejí přizpůsobit. Samozřejmě jim každý podobný set dodá sebevědomí,“ glosoval trenér.

Hovořit s ním o těžkém losu už pomalu zavání neúctou. „Máme za sebou dvě vítězství se dvěma favority. A to celé soutěže. Dokázali jsme si, že se dá hrát s každým,“ zdůraznil.

V sobotu zamíří jeho družina do Karlových Varů, tedy na palubovku předloňských šampionů. „Další těžký soupeř, ale bát se nemusíme.“

Liberec se v dalším kole utká s Beskydy, které hostí ve SH Dukla v sobotu 19. října od 18 hodin.

Liberečtí volejbalisté se v tabulce UNIQA extraligy nachází na pátém místě se ziskem tří bodů.

ŽENY PROHRÁLY

Extraligové utkání odehrály také ženy liberecké Dukly. Na domácí palubovce hostily VK Brno, jemuž podlehly 1:3 na sety.

V následujícím duelu se Liberečanky představí znovu před vlastními fanoušky, a to ve čtvrtek 17. října, kdy od 18 hodin hostí Olomouc.

Po pěti odehraných střetnutích je Liberec sedmý.