Dukla Liberec porazila ve šlágru 23. kola Kladno a bodově ho dostihla. Až v sobotu ale bude jasno, kdo nakonec půjde do play off extraligy z druhého místa.Ústí nad Labem má po prohře jako primární cíl, vyhnout se případné baráži.

Pětisetovou bitvu v derby nakonec vyhrál Liberec, avšak bodu si cenilo i domácí Ústí nad Labem (na snímku). Foto: cvf.cz/Jonáš Sobotka | Foto: Deník/VLP Externista

Lvi Praha vyhráli základní část volejbalové extraligy. To je jediná jistota. Odpovědi na všechny další otázky však přinese až sobotní závěrečné kolo.

Liberec porazil doma Kladno 3:1 a právě s ním bude na dálku bojovat o druhé místo. Doslova černý čtvrtek zažilo Ústí nad Labem, neboť doma s budějovickým Jihostrojem neuhrálo ani bod, zatímco celky pod ním, tedy Ostrava udolala Brno a Zlín dokonce 3:0 Benátky nad Jizerou. A tak je ústecká parta opět na dne. Derniéru navíc odehraje odehraje na palubovce favorizovaného Karlovarska.

Nejvyšší soutěž mužů má však další neznámé – není jasné, kdo bude čtvrtý nebo pátý. Dokonce ani není znám poslední účastníka předkola play off… Dukla si před téměř tisicovkou diváků zaslouženě připsala tři body za vítězství 3:1 (17, -17, 20, 21).

„Chtěl bych poděkovat hráčům, protože to byl skvělý výkon, až na ten druhý set, kde jsme přestali dobře přijímat a podávat, tím jsme Kladno vrátili do hry. Čeho si vážím, že máme zranění, vypadne nám „účko“, Lukáši Trojanowiczovi se zablokují záda a Nivaldo Nadhir Diáz Gómez hraje pod prášky. Dnes jsem viděl vůli po vítězství a charakter a z toho mám velkou radost, jak to kluci zvládli, to klobouk dolů,“ chválil liberecký trenér Martin Demar.

„Utkání hodnotím kladně, protože jsme utkání vyhráli za tři body. Bylo to pro nás důležité vítězství. Jednak před play off a navíc s těžkým soupeřem. Podařilo se nám Kladno porazit 3:1 a jsem za to šťasten,“ přidal pro portál cvf.cz domácí blokař Lukáš Trojanowicz.

Adam Zajíček, kapitán Kladna a bývalý hráč Liberce, přiznal, že jeho tým přijel pod Ještěd s respektem. „Ten první set, to jsme nebyli my. Vstoupili jsme do utkání vlažně, chvíli jsme se rozkoukávali, potom jsme začali hrát svoji hru a bylo to to Kladno, které mám rád. Potom jsme měli zase výpadek. Ne že bychom do dalšího setu nevstoupili dobře, ale udělali jsme tam o jednu, dvě chyby navíc. Potom nám nešel tolik servis, jako v druhém setu, a odešlo nám štěstí. Další set zase tak trochu podobný. Drželi jsme se, nešel nám servis,“ uvedl.

Hosté odjížděli zklamaní… „Přijeli jsme sem se šancí skončit druzí, Liberec dnes hrál velmi dobře, velmi dobře servíroval. Vrátili jsme se do hry v druhém setu dobrým servisem, se kterým jsme Liberec trochu potrápili, ale ve třetím a čtvrtém setu jsme udělali spoustu chyb, měli jsme hodně šancí zaskórovat, kterých jsme nevyužili, a Liberec toho využil. My teď musíme vyhrát další utkání, abychom si zajistili druhé místo v lize,“ dodal kouč poražených Arnaud Josserand.