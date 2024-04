Šerm rozhodně není tak populární sport, jako například fotbal či hokej. Rozhodně má ale své kouzlo. Rozděluje se na dvě kategorie, a to fleret a kord. U prvního jmenovaného se začíná a postupně se přechází na těžší disciplínu, kterou je kord.

Tréninky šermu probíhají v sokolovně ve Vratislavicích nad Nisou každé pondělí, středu a pátek. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Liberecký oddíl šermu byl založen v létě roku 1945. Příští rok tak oslaví již 80. narozeniny. Napříč všemi kategoriemi zde působí na 60 závodníků, jejichž trenérem a také mentorem je velezkušený Reiner Niesig.

„Šerm je poměrně náročný. Pokud chcete svěřence něco naučit, musíte s ním pracovat individuálně. Proto to u nás není masový sport. Nemáme dostatek trenérů, jako mají například v Polsku, Německu, Rakousku či Maďarsku,“ prozradil Niesig.

Neznamená to ale, že by se v České republice nerodili dobří závodníci. „Přesto máme úspěchy, vychovali jsme například juniorského reprezentanta, který startoval na mistrovství Evropy i světa,“ pochlubil se trenér.

Kord či fleret, to není jen fyzická zdatnost. „Tento sport je také náročný na psychiku, inteligenci a prostorovou orientaci. Všechno se hrozně zrychlilo,“ všiml si.

V oddílu by rádi uvítali nové tváře. „Většinou děláme nábor na podzim a dáváme lístečky do škol. Existuje také iniciativa, která se jmenuje 'Trenéři do škol'. Jedna z našich trenérek si v rámci této akce vezme ukázkové věci a jezdí po domluvených školách, kde během hodin tělocviku předvádí náš sport. Jde ale hlavně o to, dostat děti k jakémukoliv sportu, ne jen fotbalu a hokeji,“ myslí si Niesig.

Šerm rozhodně není sport pro každého. „Počítáme se značným odpadem. Ne každý má vhodnou povahu na šerm. Většinou zůstávají ti sportovci, kteří v sobě mají motor, co je žene za vítězstvím. Časem to začnou mít rádi, startují na prvních turnajích a baví je to čím dál tím víc. Lidský tvor má v sobě potřebu s někým se porovnávat,“ řekl kouč.

V Liberci vychovávají velmi talentované sportovce. „V našem oddílu máme například mistryni republiky a vítězku Českého poháru žaček. Dále u nás působí člen reprezentačního družstva kadetů, kteří skončili na turnaji ve švédském Göteborgu o jeden bod druzí za vítěznými Dány,“ pochlubil se.

Největší želízko v ohni je mezi dospělými. „Ještě bych rád zmínil naši odchovankyni Štěpánku Němcovou, která momentálně trénuje v Itálii. Ta vede Český pohár žen a je nominována do kvalifikace o olympiádu v Paříži. Kvalifikace proběhne v následujících dnech v Lucembursku,“ připomněl Niesig.

Za Deník přejeme mnoho úspěchů nejen v následující kvalifikaci.