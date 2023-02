„Úplně těžký zápas to nebyl, ale to jsme věděli už předem, že Beskydy úplně do té čtyřky nepatří. To není nic proti Beskydům, dostaly se sem, vybojovaly si to, ale myslím, že dost rozhodly zkušenosti. Nová hala, semifinále Českého poháru, to na ty kluky asi dolehlo, přeci jenom starší a zkušenější hráči se s tímto vyrovnávají lépe,“ přidal Lukáš Ticháček, kapitán VK Dukla Liberec.

Poražení byli zklamaní. „Trochu mě překvapilo, že jsme více nebojovali. Věřil jsem, že si ten zápas více užijeme, protože jsme sice letos s Libercem dvakrát prohráli, ale vzdorovali jsme mu více. Dneska jestli, strach, respekt, nervozita, netuším, musím to s kluky probrat v šatně. Dukla zaslouženě postoupila a gratuluji,“ dodal Michal Provazník, trenér Balck Volley Beskydy.

Český pohár, semifinále:



Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 0:3 (18:25, 19:25, 15:25)

Beskydy: Provazník, Koloušek, Guimaraes, Komorowski, Benda, Olmedo, libero Ptáček - Danylov.

Liberec: Krajčovič, Ticháček, Demar, Nikačević, Gavenda, Dias Gomez, libero Maar - Staněk, Lux.